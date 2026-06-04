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Жена Кудряшова показала, как выглядит футболист после ДТП: видео

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

39-летний Кудряшов, двигаясь на мотоцикле, столкнулся с машиной «скорой помощи». Футболист получил травму левого предплечья. Ему понадобилась госпитализация и операция.

Супруга Кудряшова Анастасия опубликовала в соцсетях видео с мужем из дома. Она показала, как выглядит футболист после оказания ему медицинской помощи. На видео Кудряшов высмеивает новости о себе, читая некоторые факты о ДТП.

39-летний Кудряшов завершил профессиональную карьеру в феврале 2024 года. Будучи игроком он выступал в московском «Спартаке», подмосковных «Химках», а также играл за «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Сочи», «Факел», турецкие «Истанбул Башахшехир» и «Антальяспор». Сейчас футболист выступает за команду 2DROTS в Медиалиге.

В составе сборной России Кудряшов принял участие в 48 матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Он сыграл за национальную команду на ЧМ-2018, который прошел в России.