Жена Кудряшова показала, как выглядит футболист после ДТП: видео

39-летний Кудряшов, двигаясь на мотоцикле, столкнулся с машиной «скорой помощи». Футболист получил травму левого предплечья. Ему понадобилась госпитализация и операция.
Супруга Кудряшова Анастасия опубликовала в соцсетях видео с мужем из дома. Она показала, как выглядит футболист после оказания ему медицинской помощи. На видео Кудряшов высмеивает новости о себе, читая некоторые факты о ДТП.
39-летний Кудряшов завершил профессиональную карьеру в феврале 2024 года. Будучи игроком он выступал в московском «Спартаке», подмосковных «Химках», а также играл за «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Сочи», «Факел», турецкие «Истанбул Башахшехир» и «Антальяспор». Сейчас футболист выступает за команду 2DROTS в Медиалиге.
В составе сборной России Кудряшов принял участие в 48 матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Он сыграл за национальную команду на ЧМ-2018, который прошел в России.