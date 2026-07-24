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«Следите за своей жизнью». Неймар ответил критикам из-за покера

Нападающий «Сантоса» Неймар отреагировал на критику по поводу участия в покерных турнирах.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На этой неделе 34-летний бразилец не полетел с командой в Каракас на выездной матч 1/16 финала Южноамериканского кубка с венесуэльским УСВ (4:1). В день проведения игры он был замечен на покерном турнире в Сан-Паулу.

«Я тут готовился ко второй тренировке и вспомнил, что в свой выходной многие начали говорить, будто я играл в покер и все такое. Не знаю, чего только не наговорили. Но я тренировался утром, на матч не пошел, потому что только вернулся к тренировкам, а на следующий день у меня был выходной. Народ начал все это обсуждать… В общем, сейчас я готовлюсь к тренировке и хочу спросить вас: мне вообще можно спокойно тренироваться или вы и здесь будете снимать и следить за каждым моим шагом? Следите лучше за своей жизнью! Следите за своей жизнью», — сказал Неймар в видео, опубликованном в соцсетях.

В этом сезоне Неймар провел 15 матчей за «Сантос», в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца года.

На ЧМ-2026 Неймар провел два матча за сборную Бразилии и забил один гол — с пенальти в ворота сборной Норвегии (1:2) в матче 1/16 финала. Бразильцы впервые с 1990 года не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

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