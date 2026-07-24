«Следите за своей жизнью». Неймар ответил критикам из-за покера

«Я тут готовился ко второй тренировке и вспомнил, что в свой выходной многие начали говорить, будто я играл в покер и все такое. Не знаю, чего только не наговорили. Но я тренировался утром, на матч не пошел, потому что только вернулся к тренировкам, а на следующий день у меня был выходной. Народ начал все это обсуждать… В общем, сейчас я готовлюсь к тренировке и хочу спросить вас: мне вообще можно спокойно тренироваться или вы и здесь будете снимать и следить за каждым моим шагом? Следите лучше за своей жизнью! Следите за своей жизнью», — сказал Неймар в видео, опубликованном в соцсетях.