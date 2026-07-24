Аршавин: Я сказал Фабрегасу, что тот станет тренером «Барселоны»

«Мы поговорили всего пять-семь минут. Конечно, в репортаже показали не все детали нашей беседы. Я рассказал ему, что недавно встретился с Александром Глебом на финале Кубка России. Тогда мы обсуждали, что Сеск может стать следующим тренером “Барселоны”. Я передал ему эти слова», — сказал Аршавин в интервью «Спорт-Экспресс».