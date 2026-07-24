Аршавин: Я сказал Фабрегасу, что тот станет тренером «Барселоны»

«Мы поговорили всего пять-семь минут. Конечно, в репортаже показали не все детали нашей беседы. Я рассказал ему, что недавно встретился с Александром Глебом на финале Кубка России. Тогда мы обсуждали, что Сеск может стать следующим тренером “Барселоны”. Я передал ему эти слова», — сказал Аршавин в интервью «Спорт-Экспресс».
По словам бывшего футболиста, Фабрегас положительно отреагировал на подобное предположение, однако не стал делать никаких конкретных заявлений.
«Он ответил положительно, как и должен был. Понятно, что он не скажет: “Да, я точно буду тренировать “Барселону”. Но мне кажется, что он к этому готов”, — добавил Аршавин.
Аршавин с Фабрегасом вместе играли за «Арсенал» с 2009-го по 2011 год. В настоящий момент Аршавин является заместителем председателя правления по спортивному развитию в «Зените». С лета 2024 года Фабрегас занимает должность главного тренера итальянского «Комо».
Фабрегас выступал за «Барселону» в качестве игрока с 2011-го по 2014 год, а после завершения карьеры начал тренерскую деятельность. Под его руководством «Комо» вернулся в Серию А и впервые в истории завоевал право сыграть в Лиге чемпионов,