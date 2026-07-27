Месси не будет наказан за пропуск Матча звезд МЛС

В заявлении МЛС, которое приводит ESPN, говорится, что еще до начала сезона лига и Ассоциация игроков МЛС согласовали порядок предоставления отдыха футболистам после завершения чемпионата мира. Согласно этим договоренностям, клубы совместно с игроками определяют сроки возвращения к тренировкам и официальным матчам.