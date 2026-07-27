Месси не будет наказан за пропуск Матча звезд МЛС

Лионель Месси, а также его одноклубник Родриго Де Пауль выступали за сборную Аргентины на чемпионате мира — 2026. В финале турнира аргентинцы в дополнительное время уступили Испании со счетом 0:1.
В заявлении МЛС, которое приводит ESPN, говорится, что еще до начала сезона лига и Ассоциация игроков МЛС согласовали порядок предоставления отдыха футболистам после завершения чемпионата мира. Согласно этим договоренностям, клубы совместно с игроками определяют сроки возвращения к тренировкам и официальным матчам.
Таким образом, Лионель Месси и Родриго Де Пауль были официально освобождены от участия в Матче звезд МЛС. Игра состоится 29 июля в Шарлотте (штат Северная Каролина, США).
В прошлом сезоне Месси пропустил Матч звезд МЛС без соответствующего разрешения, за что был дисквалифицирован на одну встречу.