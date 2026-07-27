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Месси не будет наказан за пропуск Матча звезд МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси избежит дисквалификации за пропуск Матча звезд МЛС. Соответствующее решение было принято лигой.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Лионель Месси, а также его одноклубник Родриго Де Пауль выступали за сборную Аргентины на чемпионате мира — 2026. В финале турнира аргентинцы в дополнительное время уступили Испании со счетом 0:1.

В заявлении МЛС, которое приводит ESPN, говорится, что еще до начала сезона лига и Ассоциация игроков МЛС согласовали порядок предоставления отдыха футболистам после завершения чемпионата мира. Согласно этим договоренностям, клубы совместно с игроками определяют сроки возвращения к тренировкам и официальным матчам.

Таким образом, Лионель Месси и Родриго Де Пауль были официально освобождены от участия в Матче звезд МЛС. Игра состоится 29 июля в Шарлотте (штат Северная Каролина, США).

В прошлом сезоне Месси пропустил Матч звезд МЛС без соответствующего разрешения, за что был дисквалифицирован на одну встречу.