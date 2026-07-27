Неймар ушел с тренировки «Сантоса» после конфликта с партнерами

Сообщалось, что после субботнего матча с «Шапекоэнсе» у Неймара произошел конфликт в раздевалке с партнерами по команде. В частности, звездный бразилец повздорил с 21-летним полузащитником Габриэлом Бонтемпо и 19-летним защитником Жоао Ананьясом, который срезал мяч в свои ворота. Эта ситуация еще больше осложнила отношения Неймара с одноклубниками, которые недовольны его поведением и регулярно сталкиваются с публичной критикой в свой адрес после неудачных матчей.