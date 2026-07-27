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Неймар ушел с тренировки «Сантоса» после конфликта с партнерами

Нападающий «Сантоса» Неймар самовольно покинул расположение клуба после домашнего матча 20-го тура чемпионата Бразилии против «Шапекоэнсе» (2:2). Об этом сообщает O Globo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

34-летний бразилец оформил дубль в этой встрече, отличившись в первом тайме с игры, а во втором — с пенальти. На следующий день Неймар прибыл на тренировочную базу клуба, сфотографировался, выпил кофе, после чего не вышел на восстановительное занятие и вернулся домой. Отмечается, что эти действия не были согласованы с тренерским штабом «Сантоса».

Сообщалось, что после субботнего матча с «Шапекоэнсе» у Неймара произошел конфликт в раздевалке с партнерами по команде. В частности, звездный бразилец повздорил с 21-летним полузащитником Габриэлом Бонтемпо и 19-летним защитником Жоао Ананьясом, который срезал мяч в свои ворота. Эта ситуация еще больше осложнила отношения Неймара с одноклубниками, которые недовольны его поведением и регулярно сталкиваются с публичной критикой в свой адрес после неудачных матчей.

В этом сезоне Неймар провел 16 матчей за «Сантос», в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца года.

«Сантос» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии и находится в одном балле от зоны вылета. В среду, 29 июля, команда дома сыграет против венесуэльского клуба «Универсидад Сентраль» в ответном матче 1/16 финала Южноамериканского кубка (первый матч — 4:1).

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