Бывший нападающий «Зенита» забил в Матче звезд МЛС

У звезд МЛС дублем отметился Сон Хын Мин (20', 23'), еще по одному голу забили Филип Зинкернагель (42') и Эвандер (58'). У звезд Лиги MX отличились Луис Габриэль Рей (9'), Саломон Рондон (55') и Хосе Парадела (90+1').
Самым ценным игроком встречи признан южнокорейский нападающий Сон Хын Мин, который прошлым летом перешел в «Лос-Анджелес» после десяти лет выступлений за «Тоттенхэм».
Матч всех звезд МЛС в формате «МЛС против Лиги MX» проводится в пятый раз. На счету сборной звезд МЛС четыре победы — единственную победу представители мексиканской лиги одержали в 2024 году.
Игроки сборной Аргентины Лионель Месси и Родриго де Пауль пропустили Матч всех звезд, получив дополнительный отдых после ЧМ-2026. Также в команду звезд МЛС не получил приглашения российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук.
В матче принял участие бывший игрок «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон, который с 2024 года выступает за мексиканский клуб «Пачука».
Регулярный чемпионат МЛС возобновится в субботу, 1 августа. Сводную турнирную таблицу турнира возглавляет «Нэшвилл», который на два очка опережает идущий вторым «Интер Майами».