Формула-1 отменила Гран-при Эмилии-Романьи

«Сообщество Формулы-1 хочет выразить свои соболезнования людям пострадавшим от недавних событий в регионе Эмилия-Романья. Мы также хотим отдать должное работе служб спасения, которые делают все возможное, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.



После обсуждения между Формулой-1, президентом FIA, компетентными органами власти, включая соответствующих министров, президентом Автомобильного клуба Италии, президентом региона Эмилия-Романья, мэром города и промоутером было принято решение не проводить Гран-при в эти выходные.



Решение было принято потому, что невозможно безопасно провести Гран-при в Имоле для наших болельщиков, команд и персонала, и это правильное и ответственное решение, учитывая ситуацию, в которой оказались города и поселки региона. Было бы неправильно оказывать дополнительное давление на местные власти и аварийные службы в это трудное время», — опубликовала заявление Формула-1.