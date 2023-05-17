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16:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Формула-1 отменила Гран-при Эмилии-Романьи

Этап не состоится из-за наводнения в регионе.

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Источник: AFP 2022

«Сообщество Формулы-1 хочет выразить свои соболезнования людям пострадавшим от недавних событий в регионе Эмилия-Романья. Мы также хотим отдать должное работе служб спасения, которые делают все возможное, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.

После обсуждения между Формулой-1, президентом FIA, компетентными органами власти, включая соответствующих министров, президентом Автомобильного клуба Италии, президентом региона Эмилия-Романья, мэром города и промоутером было принято решение не проводить Гран-при в эти выходные.

Решение было принято потому, что невозможно безопасно провести Гран-при в Имоле для наших болельщиков, команд и персонала, и это правильное и ответственное решение, учитывая ситуацию, в которой оказались города и поселки региона. Было бы неправильно оказывать дополнительное давление на местные власти и аварийные службы в это трудное время», — опубликовала заявление Формула-1.

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