Хэмилтон ужинал с Шакирой после Гран-при Испании
Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон и певица Шакира были замечены вместе после Гран-При Испании, что вызвало новую волну слухов об их романе, сообщает The Sun.
Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон и певица Шакира были замечены вместе после Гран-При Испании, что вызвало новую волну слухов об их романе, сообщает The Sun.
В Барселоне слухи обострились. Шакиру видели в паддоке Формулы-1. В воскресенье вечером после окончания Гран-при Испании британский гонщик и поп-звезда провели совместный ужин в кругу друзей.
В середине мая пара уже несколько раз попадала в объектив журналистов. Они проводили время в Майами, после гоночного уик-энда. Хэмилтон и Шакира отдыхали на яхте в компании друзей и ужинали в ресторане.
Льюис Хэмилтон занял второе место на Гран-при Испании.
Следующий этап Формулы-1 пройдет в Канаде с 16 по 18 июня.