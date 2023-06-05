Хэмилтон ужинал с Шакирой после Гран-при Испании

В Барселоне слухи обострились. Шакиру видели в паддоке Формулы-1. В воскресенье вечером после окончания Гран-при Испании британский гонщик и поп-звезда провели совместный ужин в кругу друзей.

В середине мая пара уже несколько раз попадала в объектив журналистов. Они проводили время в Майами, после гоночного уик-энда. Хэмилтон и Шакира отдыхали на яхте в компании друзей и ужинали в ресторане.