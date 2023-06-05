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16:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Хэмилтон ужинал с Шакирой после Гран-при Испании

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон и певица Шакира были замечены вместе после Гран-При Испании, что вызвало новую волну слухов об их романе, сообщает The Sun.

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Источник: соцсети

В Барселоне слухи обострились. Шакиру видели в паддоке Формулы-1. В воскресенье вечером после окончания Гран-при Испании британский гонщик и поп-звезда провели совместный ужин в кругу друзей.

В середине мая пара уже несколько раз попадала в объектив журналистов. Они проводили время в Майами, после гоночного уик-энда. Хэмилтон и Шакира отдыхали на яхте в компании друзей и ужинали в ресторане.

Льюис Хэмилтон занял второе место на Гран-при Испании.

Следующий этап Формулы-1 пройдет в Канаде с 16 по 18 июня.

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