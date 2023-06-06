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13:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Формула-1 отказала ЮАР в проведении Гран-при из-за связей с Россией

Формула-1 не вернется в Южную Африку в ближайшее время, сообщает издание RacingNews365.

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Источник: Reuters

Ожидалось, что в 2024 году впервые с 1993-го Формула-1 вернется на трассу Кьялами, расположенную к северу от Йоханнесбурга. Но сначала переговоры местных промоутеров и коммерческих владельцев чемпионата зашли в тупик, а теперь вмешался политический фактор.

«По информации нашего издания, Формула-1 отказалась от проведения Гран-при Южной Африки в ближайшем будущем. Причина — тесные отношения ЮАР с Россией», — пишет RacingNews365.

Таким образом, скорее всего, в календаре останется бельгийская трасса Спа-Франкоршам, на место которой претендовала Кьялами.

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