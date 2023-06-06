Формула-1 отказала ЮАР в проведении Гран-при из-за связей с Россией

Ожидалось, что в 2024 году впервые с 1993-го Формула-1 вернется на трассу Кьялами, расположенную к северу от Йоханнесбурга. Но сначала переговоры местных промоутеров и коммерческих владельцев чемпионата зашли в тупик, а теперь вмешался политический фактор.