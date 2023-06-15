Руководитель команды Ф-1 «Хаас» назвал лучшего пилота в плане понимания гонок

«“Астон Мартин” отлично воспользовался случаем, чтобы подписать испанского парня — как там его зовут? (смеется) Если серьезно, то дело даже не в навыках вождения Фернандо Алонсо, а в том, в каком возрасте он поддерживает свою феноменальную стабильность.



В этом возрасте у людей снижается производительность, замедляется время реакции, ухудшается зрение и так далее… А он продолжает быть лучшим, безусловно, в понимании гонок. Алонсо лучше всех понимает, что происходит вокруг него, ему не нужен пит-уолл — в этом аспекте равных Фернандо нет. Кроме того, он сохраняет свою скорость и талант», — приводит слова Штайнера Marca.