Руководитель команды Ф-1 «Хаас» назвал лучшего пилота в плане понимания гонок
Технический директор «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, кого считает лучшим пилотом в Формуле-1 в плане понимания гонок.
Технический директор «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, кого считает лучшим пилотом в Формуле-1 в плане понимания гонок.
«“Астон Мартин” отлично воспользовался случаем, чтобы подписать испанского парня — как там его зовут? (смеется) Если серьезно, то дело даже не в навыках вождения Фернандо Алонсо, а в том, в каком возрасте он поддерживает свою феноменальную стабильность.
В этом возрасте у людей снижается производительность, замедляется время реакции, ухудшается зрение и так далее… А он продолжает быть лучшим, безусловно, в понимании гонок. Алонсо лучше всех понимает, что происходит вокруг него, ему не нужен пит-уолл — в этом аспекте равных Фернандо нет. Кроме того, он сохраняет свою скорость и талант», — приводит слова Штайнера Marca.
41-летний Фернандо Алонсо двукратный чемпион мира Формулы-1, он выигрывал в 2005 и 2006 году. В текущем сезоне испанский пилот занимает третью строчку в турнирной таблице, в его активе 99 очков.