Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Фоторепортажи
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
11:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Райан Рейнольдс и его партнеры купили долю в команде «Формулы-1»

Французский автоконцерн «Рено» объявил о продаже части команды «Формулы-1» «Альпин». Об этом сообщает BBC.

Наверх
Источник: AP 2022

В рамках сделки 24-процентная доля в команде была продана инвестиционным группам Otro Capital и RedBird Capital Partners, в которую входят голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни. Сумма сделки оценивается в 200 млн евро, что позволит увеличить стоимость команды до 833 млн евро.

«Это объединение является важным шагом для повышения нашей эффективности на всех уровнях. Во-первых, Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments как международные игроки с большим опытом работы в спортивной индустрии привнесут свой опыт в развитие нашей медиа- и маркетинговой стратегии, необходимой для поддержания наших спортивных результатов в долгосрочной перспективе. Во-вторых, полученный дополнительный доход, в свою очередь, будет реинвестирован в команду, чтобы еще больше ускорить реализацию нашего плана, направленного на то, чтобы догнать лучшие команды по максимальному уровню технического оснащения», — сказал исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси.

Для Рейнольдса и Макэлхенни это уже не первая спортивная сделка. В ноябре 2020 года актеры стали владельцами валлийского клуба «Рексхэм» — одного из старейших футбольных клубов в мире. В минувшем сезоне их клуб стал победителем Национальной лиги и вышел в четвертый дивизион Англии.

«Альпин» выступает в «Формуле-1» с 2021 года. Команда была создана на базе заводской команды «Рено» и базируется в Великобритании. По итогам прошлого чемпионата «Альпин» занял четвертое место в Кубке конструкторов. За команду выступают французские гонщики Пьер Гасли и Эстебан Окон.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Аль-Ахли» предложил форварду «Ливерпуля» трехлетний контракт
Карточку с автографом Хабиба продали за $ 8,5 тыс
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь