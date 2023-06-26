Райан Рейнольдс и его партнеры купили долю в команде «Формулы-1»

В рамках сделки 24-процентная доля в команде была продана инвестиционным группам Otro Capital и RedBird Capital Partners, в которую входят голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни. Сумма сделки оценивается в 200 млн евро, что позволит увеличить стоимость команды до 833 млн евро.

«Это объединение является важным шагом для повышения нашей эффективности на всех уровнях. Во-первых, Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments как международные игроки с большим опытом работы в спортивной индустрии привнесут свой опыт в развитие нашей медиа- и маркетинговой стратегии, необходимой для поддержания наших спортивных результатов в долгосрочной перспективе. Во-вторых, полученный дополнительный доход, в свою очередь, будет реинвестирован в команду, чтобы еще больше ускорить реализацию нашего плана, направленного на то, чтобы догнать лучшие команды по максимальному уровню технического оснащения», — сказал исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси.

Для Рейнольдса и Макэлхенни это уже не первая спортивная сделка. В ноябре 2020 года актеры стали владельцами валлийского клуба «Рексхэм» — одного из старейших футбольных клубов в мире. В минувшем сезоне их клуб стал победителем Национальной лиги и вышел в четвертый дивизион Англии.