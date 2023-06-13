Совладелец «Монреаля» приобретет клуб «Оттава Сенаторз» за 950 млн долларов
Определился будущий владелец канадского клуба НХЛ «Оттава Сенаторз». Им станет миллиардер Майкл Эндлауэр, сообщает сайт НХЛ.
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Определился будущий владелец канадского клуба НХЛ «Оттава Сенаторз». Им станет миллиардер Майкл Эндлауэр, сообщает сайт НХЛ.
Процедура завершится, когда кандидатуру Эндлауэра утвердят другие владельцы клубов НХЛ.
«Сенаторз» обойдется новому владельцу в 950 млн долларов. Эндлауэр — совладелец «Монреаля» и владелец команды «Гамильтон Булдогс» из лиги Онтарио.
57-летний Эндлауэр сделал состояние в бизнесе по транспортировке и логистике, основными клиентами его компании являются учреждения здравоохранения.
За право купить клуб также боролись актер Райан Рейнольдс совместно с инвесторами из Remington Group и рэпер Снуп Дог с бизнесменом Неко Спарксом.