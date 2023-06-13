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18:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Совладелец «Монреаля» приобретет клуб «Оттава Сенаторз» за 950 млн долларов

Определился будущий владелец канадского клуба НХЛ «Оттава Сенаторз». Им станет миллиардер Майкл Эндлауэр, сообщает сайт НХЛ.

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Источник: AFP 2022

Процедура завершится, когда кандидатуру Эндлауэра утвердят другие владельцы клубов НХЛ.

«Сенаторз» обойдется новому владельцу в 950 млн долларов. Эндлауэр — совладелец «Монреаля» и владелец команды «Гамильтон Булдогс» из лиги Онтарио.

57-летний Эндлауэр сделал состояние в бизнесе по транспортировке и логистике, основными клиентами его компании являются учреждения здравоохранения.

За право купить клуб также боролись актер Райан Рейнольдс совместно с инвесторами из Remington Group и рэпер Снуп Дог с бизнесменом Неко Спарксом.

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