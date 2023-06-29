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12:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Феррари» — самая дорогая команда Формулы-1

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» является самой дорогой командой чемпионата. Согласно оценке Sportico, стоимость «Скудерии» оценивается в $ 3,13 млрд.

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Источник: Reuters

Аналитики издания, основываясь на имеющихся в их распоряжении данных, составили рейтинг команд Формулы-1 по их ориентировочной рыночной стоимости.

В тройке самых дорогих команд также оказались «Мерседес» и «Ред Булл», стоимость которых оценивается в $ 2,7 млрд и $ 2,42 млрд соответственно. «Макларен», чья стоимость за последние три года увеличилась более чем вдвое, расположился на четвертом месте.

Рейтинг стоимости команд Формулы-1 по версии Sportico.


  1. «Феррари» — $3,13 млрд.

  2. «Мерседес»- $2,7 млрд.

  3. «Ред Булл» — $2,42 млрд.

  4. «Макларен» — $1,56 млрд.

  5. «Астон Мартин» — $1,14 млрд.

  6. «Альпин» — $1,08 млрд.

  7. «Альфа Таури» — $905 млн.

  8. «Альфа Ромео» — $815 млн.

  9. «Уильямс» — $795 млн.

  10. «Хаас» — $710 млн.

На стоимость влияют не только результаты в гонках, но и общая ценность бренда, связь с автопроизводителем и историческое наследие команды, а также интерес со стороны спонсоров и болельщиков чемпионата мира.

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