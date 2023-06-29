«Феррари» — самая дорогая команда Формулы-1

Аналитики издания, основываясь на имеющихся в их распоряжении данных, составили рейтинг команд Формулы-1 по их ориентировочной рыночной стоимости.

В тройке самых дорогих команд также оказались «Мерседес» и «Ред Булл», стоимость которых оценивается в $ 2,7 млрд и $ 2,42 млрд соответственно. «Макларен», чья стоимость за последние три года увеличилась более чем вдвое, расположился на четвертом месте.

Рейтинг стоимости команд Формулы-1 по версии Sportico.



«Феррари» — $3,13 млрд. «Мерседес»- $2,7 млрд. «Ред Булл» — $2,42 млрд. «Макларен» — $1,56 млрд. «Астон Мартин» — $1,14 млрд. «Альпин» — $1,08 млрд. «Альфа Таури» — $905 млн. «Альфа Ромео» — $815 млн. «Уильямс» — $795 млн. «Хаас» — $710 млн.