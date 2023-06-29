«Феррари» — самая дорогая команда Формулы-1
Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» является самой дорогой командой чемпионата. Согласно оценке Sportico, стоимость «Скудерии» оценивается в $ 3,13 млрд.
Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» является самой дорогой командой чемпионата. Согласно оценке Sportico, стоимость «Скудерии» оценивается в $ 3,13 млрд.
Аналитики издания, основываясь на имеющихся в их распоряжении данных, составили рейтинг команд Формулы-1 по их ориентировочной рыночной стоимости.
В тройке самых дорогих команд также оказались «Мерседес» и «Ред Булл», стоимость которых оценивается в $ 2,7 млрд и $ 2,42 млрд соответственно. «Макларен», чья стоимость за последние три года увеличилась более чем вдвое, расположился на четвертом месте.
Рейтинг стоимости команд Формулы-1 по версии Sportico.
«Феррари» — $3,13 млрд.
«Мерседес»- $2,7 млрд.
«Ред Булл» — $2,42 млрд.
«Макларен» — $1,56 млрд.
«Астон Мартин» — $1,14 млрд.
«Альпин» — $1,08 млрд.
«Альфа Таури» — $905 млн.
«Альфа Ромео» — $815 млн.
«Уильямс» — $795 млн.
«Хаас» — $710 млн.
На стоимость влияют не только результаты в гонках, но и общая ценность бренда, связь с автопроизводителем и историческое наследие команды, а также интерес со стороны спонсоров и болельщиков чемпионата мира.