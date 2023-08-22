СМИ: Макса Ферстаппена могут наказать за превышение скорости

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239284" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренер нидерландского гонщика Марк Кокс опубликовал видео, на котором Макс едет за рулем суперкара Aston Martin Valkyrie в туннеле по объездной трассе рядом с Ниццей. Отмечается, что ограничение скорости в этом туннеле составляет 90 км/ч, однако автомобиль во время съемки видео едет со скоростью 124 км/ч. Также Ферстаппен управляет автомобилем в наушниках, что запрещено французскими ПДД.

У национальной жандармерии Франции есть специальный отдел, который отслеживает такого рода видеоролики, транслируемые в социальных сетях. Однако при отсутствии официальных измерений скорости, водителя могут привлечь к ответственности за создание угрозы жизни других людей, в данном случае — за управление автомобилем в наушниках.

При этом на официальном сайте Aston Martin указывается, что наушники с шумоподавлением поставляются в комплекте с машиной, чтобы защитить барабанные перепонки от сильного шума мотора, а специальный микрофон снаружи автомобиля позволяет водителю слышать звук сирены и другие сигналы.