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18:38 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Макса Ферстаппена могут наказать за превышение скорости

Двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен может быть привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения во Франции сообщает Nice-Matin.

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Тренер нидерландского гонщика Марк Кокс опубликовал видео, на котором Макс едет за рулем суперкара Aston Martin Valkyrie в туннеле по объездной трассе рядом с Ниццей. Отмечается, что ограничение скорости в этом туннеле составляет 90 км/ч, однако автомобиль во время съемки видео едет со скоростью 124 км/ч. Также Ферстаппен управляет автомобилем в наушниках, что запрещено французскими ПДД.

У национальной жандармерии Франции есть специальный отдел, который отслеживает такого рода видеоролики, транслируемые в социальных сетях. Однако при отсутствии официальных измерений скорости, водителя могут привлечь к ответственности за создание угрозы жизни других людей, в данном случае — за управление автомобилем в наушниках.

При этом на официальном сайте Aston Martin указывается, что наушники с шумоподавлением поставляются в комплекте с машиной, чтобы защитить барабанные перепонки от сильного шума мотора, а специальный микрофон снаружи автомобиля позволяет водителю слышать звук сирены и другие сигналы.

Ферстаппен в Бельгии выиграл восьмой Гран-при подряд и десятый в текущем сезоне «Формулы-1». Он приблизился к повторению рекорда по числу побед подряд, который принадлежит четырехкратному чемпиону мира немцу Себастьяну Феттелю — 9 побед подряд в 2013 году.

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