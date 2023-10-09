«Макларен» провел самый быстрый пит-стоп в истории Формулы-1
Команда Формулы-1 «Макларен» поставила рекорд серии по скорости пит-стопа в истории.
Команда Формулы-1 «Макларен» поставила рекорд серии по скорости пит-стопа в истории.
На Гран-при Катара Ландо Норрис потратил всего 1,80 секунды на втором пит-стопе. Прежний рекорд 1,82 секунды принадлежал команде «Ред Булл», который они установили на Гран-при Бразилии в 2019 году.
«Новый мировой рекорд! Это свидетельство неустанных тренировок и напряженной работы нашего великолепного пит-коллектива. Поздравляем команду!» — написал руководитель команды Зак Браун в социальных сетях.
На Гран-при Катара два пилота британской команды, Оскар Пиастри и Ландо Норрис, оказались на подиуме, заняв второе и третье места соответственно, вслед за победителем и чемпионом мира Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».