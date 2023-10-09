«Макларен» провел самый быстрый пит-стоп в истории Формулы-1

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=16adc8fa124b2376&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239505" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На Гран-при Катара Ландо Норрис потратил всего 1,80 секунды на втором пит-стопе. Прежний рекорд 1,82 секунды принадлежал команде «Ред Булл», который они установили на Гран-при Бразилии в 2019 году.

«Новый мировой рекорд! Это свидетельство неустанных тренировок и напряженной работы нашего великолепного пит-коллектива. Поздравляем команду!» — написал руководитель команды Зак Браун в социальных сетях.