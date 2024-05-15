Часы из коллекции Шумахера продали более чем за €3,4 млн

Изначально коллекция часов оценивалась в €3,7 млн, однако ушла с молотка за более меньшую сумму — 3 443 755 евро.

Самыми дорогими оказались уникальные часы F.P. Journe Vagabondage 1 Model 2004 года, они посвящены семи титулам Шумахера в «королевских гонках». Часы с корпусом из платины, красным циферблатом и золотым механизмом были подарены гонщику на тот момент спортивным директором «Феррари» Жаном Тодтом. На них изображен логотип «Феррари», шлем Шумахера, а также послание: «X-MAS 2004 — Jean Todt for my friend Michael Schumacher». Их продали за 1 224 446 евро.

29 декабря 2013 года, Шумахер получил тяжелую травму головы, упав на горнолыжном курорте в Альпах. С тех пор он не появляется на публике, семья гонщика не раскрывает информацию о состоянии здоровья спортсмена.

В сентябре 2021 года на Netflix вышел документальный фильм, в котором жена и сын Шумахера подтвердили, что Михаэль по-прежнему не способен самостоятельно передвигаться и полноценно общаться с окружающими. Также из фильма стало известно, что семья потратила на его лечение более £20 млн.

Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом «Формулы-1». Ему принадлежит рекорд по количеству титулов, выигранных подряд — с 2000-го по 2004 год он завоевал пять титулов за рулем «Феррари». Еще два титула он выиграл с «Бенеттоном» в 1994-м и 1995 году. Также Шумахеру до сих пор принадлежит рекорд по числу быстрых кругов (77). Из «королевских гонок» он ушел в 2012 году в возрасте 43 лет.