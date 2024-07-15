Ральф Шумахер совершил каминг-аут

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49-летний Шумахер сообщил о нетрадиционной сексуальной ориентации*, опубликовав пост в одной из соцсетей.

«Самое прекрасное в жизни — это когда рядом правильный партнер, с которым можно поделиться всем», — написал Шумахер.

Ральф Шумахер дебютировал в «Формуле-1» в 1997 году за команду «Джордан». Спустя два сезона гонщик перешел в команду «Уильямс». В 2005 году Шумахер составил пару итальянцу Ярно Трулли в команде «Тойота». Его контракт закончился в 2007 году, после этого спортсмен выступал в серии «ДТМ» (чемпионат Германии среди легковых автомобилей — прим. ред.). В «Формуле-1» Ральф Шумахер 27 раз финишировал на подиуме.

Ральф Шумахер — младший брат семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Михаэлю принадлежит рекорд по количеству титулов, выигранных подряд — с 2000 года по 2004 год он завоевал пять титулов за рулем «Феррари». Еще два титула он выиграл с «Бенеттоном» в 1994 году и 1995 году. Также Шумахеру до сих пор принадлежит рекорд по числу быстрых кругов (77). Из «королевских гонок» он ушел в 2012 году в возрасте 43 лет.

29 декабря 2023 года исполнилось десять лет с трагического инцидента в Альпах, в котором легендарный немецкий гонщик во время катания на лыжах получил тяжелую травму головы. С тех пор семья Шумахера ведет закрытый образ жизни и практически не делится подробностями о состоянии здоровья Михаэля.