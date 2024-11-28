«Мерседес» объявил об уходе сына Шумахера

Пресс-служба команды «Формулы-1» «Мерседес» на официальном сайте объявила об уходе резервного пилота Мика Шумахера по окончании сезона 2024 года.
«Упорный труд, усердие и решимость Мика в роли резервного пилота были жизненно важны для команды на протяжении последних двух лет. Благодаря его работе в команде на симуляторе, тестировании различных автомобилей и работе на трассе — мы не могли и желать от него большего. Однако Мик — прежде всего гонщик. Как по его выступлениям в Формуле-1, так и по выступлениям в этом году на чемпионате мира по гонкам на выносливость, мы увидели, что он пилот невероятно высокого уровня, заслуживающий признания, соревнуясь в лучших чемпионатах. Поскольку он переходит к следующему вызову, я хотел бы лично поблагодарить Мика за его вклад в нашу команду, и мы все желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», — приводит слова исполнительного директора Mercedes-Benz Тото Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
«Я хочу снова сосредоточиться на гонках. Хочу полностью посвятить себя спортивной стороне автоспорта. В конечном счёте вам нужны гонки. Что касается гонщика, то именно гонки дают тебе то чувство, которое ты любишь», — заявил Мик Шумахер.
Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера. В сезонах 2021 и 2022 годов Мик был гонщиком команды «Формулы-1» «Хаас». Его лучшее достижение — шестое место на этапе Гран-при Австрии 2022 года.