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Ральф Шумахер назвал пилота, который может сравниться с его братом

Бывший гонщик «Формулы-1» и младший брат Михаэля Шумахера Ральф оценил достижения пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

В минувшем сезоне Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом «Формулы-1» и завоевал четвертый титул в карьере подряд.

«Если оглянуться на последние несколько лет, то станет очевидно, что не так много людей добились таких больших успехов, как мой брат. Если принять во внимание, с какой машиной он начинал и чего в итоге сумел добиться. Сейчас мне кажется, что таким гонщиком можно назвать Макса Ферстаппена. Для меня его авторитет действительно имеет значение. В настоящий момент в “Формуле-1” нет никого, подобного Максу. Это очевидно», — приводит слова Ральфа Шумахера GP blog со ссылкой на The Times.

Ральф Шумахер — младший брат семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Михаэлю принадлежит рекорд по количеству титулов, выигранных подряд — с 2000 года по 2004 год он завоевал пять титулов за рулем «Феррари». Еще дважды он выиграл с «Бенеттоном» в 1994 году и 1995 году. Также Шумахеру до сих пор принадлежит рекорд по числу быстрых кругов (77). Из «королевских гонок» он ушел в 2012 году в возрасте 43 лет.

29 декабря 2023 года исполнилось десять лет с трагического инцидента в Альпах, в котором легендарный немецкий гонщик во время катания на лыжах получил тяжелую травму головы. С тех пор семья Шумахера ведет закрытый образ жизни и практически не делится подробностями о состоянии здоровья Михаэля.