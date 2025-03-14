Все пилоты «Формулы-1», которые выиграли чемпионат более одного раза: часть два

Ален Прост
Французский гонщик Ален Прост завоевал титул чемпиона «Формулы-1» четыре раза. Трижды он выиграл «королевские гонки» за рулем болида команды «Макларен». Это произошло в 1985, 1986 и 1989 годах. Позднее Прост перешел в команду «Уильямс» и стал чемпионом «Ф-1» в 1993 году.
Прост получил прозвище «Профессор» за свой аккуратный стиль вождения и расчетливую стратегию. Француз запомнился болельщикам не только титулами, но и упорным противостоянием с партнером по команде бразильцем Айртоном Сенной. Спортсмены были противоположностями друг друга. В отличие от Проста Сенна был дерзким и рисковым. Их отношения более подробно показаны в документальном фильме «Сенна», который вышел в 2010 году.
После завершения карьеры Прост руководил своей командой в «Ф-1», а также работал на телевидении и был консультантом «Рено».
Себастьян Феттель
Немецкий пилот команды «Ред Булл» Себастьян Феттель выиграл «Формулу-1» четыре раза подряд. Впервые он завоевал титул в 2010 году в борьбе с Льюисом Хэмилтоном и Фернандо Алонсо, став самым молодым чемпионом «королевских гонок». На тот момент ему было 23 года и 134 дня.
После «Ред Булл» Феттель три года выступал за «Феррари». Последний год в профессиональной карьере спортсмен провел в команде «Астон Мартин». Феттель закончил выступление в «Формуле-1» в 2022 году.
Макс Ферстаппен
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1» в составе команды «Ред Булл». Три других титула он также выиграл в этой команде. Ферстаппен стал лучшим в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах.
Первый титул пилот завоевал в упорной борьбе с британцем Льюисом Хэмилтоном. Чемпион определился на последнем этапе Гран-при в Абу-Даби. Во многом победить Ферстаппену помогло сомнительное решение гоночного директора Майкла Маси, который впоследствии лишился своей должности, а в правила были внесены изменения.
В 2023 Ферстаппен установил рекорд по количеству побед на Гран-при подряд и в целом в сезоне — 10 и 18 соответственно.
В сезоне-2024 нидерландец завоевал чемпионство, хотя к нему вплотную приблизились гонщик «Макларена» Ландо Норрис и пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Хуан-Мануэль Фанхио
Аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио выиграл «Формулу-1» пять раз. Впервые он стал чемпионом в 1951 году за рулем автомобиля команды «Альфа Ромео». Позднее Фанхио выиграл титулы, находясь в «Феррари», «Мерседесе» и «Мазератти». Пилот носил прозвище «Маэстро».
За семь полных сезонов в «Формуле-1» Фанхио выиграть пять титулов. Он до сих пор остается самым возрастным чемпионом. Последний раз гонщик выиграл «Ф-1» когда ему было 46 лет.
Также Фанхио остается единственным аргентинцем, кто смог победить в «королевских гонках».
Михаэль Шумахер
Немецкий пилот Михаэль Шумахер завоевал семь титулов в «Формуле-1». В 1994 и 1995 годах Шумахер выиграл чемпионат в составе команды «Бенеттон», оставшиеся победы гонщик заработал с «Феррари».
Михаэлю Шумахеру принадлежит рекорд по количеству титулов, выигранных подряд — с 2000 года по 2004 год. Также Шумахеру до сих пор принадлежит рекорд по числу быстрых кругов (77). Из «королевских гонок» он ушел в 2012 году в возрасте 43 лет.
29 декабря 2023 года исполнилось десять лет с трагического инцидента в Альпах, в котором легендарный немецкий гонщик во время катания на лыжах получил тяжелую травму головы. С тех пор семья Шумахера ведет закрытый образ жизни и практически не делится подробностями о состоянии здоровья Михаэля.
Льюис Хэмилтон
Британец Льюис Хэмилтон выиграл «Формулу-1» семь раз. 18 марта 2007 года он дебютировал на Гран-при Австралии в составе «Макларена» и сразу вошел в историю, став первым темнокожим пилотом в «королевских гонках». Спустя несколько этапов Льюис вышел на первое место в общем зачете — и побил рекорд основателя своей команды Брюса Макларена, став самым молодым гонщиком в лидерах «Формулы-1».
В 2008 году Хэмилтон выиграл «Ф-1» и стал самым молодым чемпионом в истории (23 года и 300 дней). Его рекорд побил Себастьян Феттель. Позднее Хэмилтон перешел в «Мерседес» и остальные шесть титулов завоевал с этой командой.
Хэмилтон одержал наибольшее число побед на этапах Гран-при — 105. Ему также принадлежат рекорды по количеству поулов — 104, и подиумов — 202.