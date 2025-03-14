Все пилоты «Формулы-1», которые выиграли чемпионат более одного раза: часть два

Прост получил прозвище «Профессор» за свой аккуратный стиль вождения и расчетливую стратегию. Француз запомнился болельщикам не только титулами, но и упорным противостоянием с партнером по команде бразильцем Айртоном Сенной. Спортсмены были противоположностями друг друга. В отличие от Проста Сенна был дерзким и рисковым. Их отношения более подробно показаны в документальном фильме «Сенна», который вышел в 2010 году.