Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Боги не дают мне побеждать»: Расселл пожаловался на невезение

Пилот команды «Ф-1» «Мерседес» Джордж Рассел пожаловался на невезение в нынешнем сезоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На Гран-при Канады Рассел стал победителем квалификации, но в гонке был вынужден сойти с дистанции из-за поломки болида. В нынешнем сезоне британский пилот «Мерседеса» одержал одну победу на этапах Гран-при, один раз поднялся на подиум и еще дважды остановился в шаге от призовой тройки.

— Прямо сейчас титул фактически в руках Антонелли, и он может его разве что упустить. Слишком много очков отдано. Такое ощущение, что высшие силы не хотят, чтобы я участвовал в борьбе за чемпионство, если вспомнить тайминг машины безопасности в Японии, мою поломку в Китае в третьем сегменте квалификации, когда я боролся за поул, и потерю лидерства в Канаде. Но теперь на меня ничто не давит. Я буду выходить на каждую гонку, получать удовольствие и пытаться выигрывать каждый заезд. Мне уже нечего терять. Я не хочу говорить так, конечно, но я разочарован, потому что хочу быть в этой борьбе. Все еще надеюсь, что удача вернется ко мне, — приводит слова Расселла ESPN.

Партнер Рассела по команде 19-летний итальянец Кими Антонелли стал победителем Гран-при Канады, одержав четвертую победу подряд. Гонщик «Мерседеса» возглавляет личный зачет пилотов, в его активе 131 очко. 28-летний Расселл идет вторым с 88 очками. Третье место занимает Шарль Леклер из «Феррари», на счету которого 75 баллов.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Монако с 5 по 7 июня.