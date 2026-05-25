«Боги не дают мне побеждать»: Расселл пожаловался на невезение

На Гран-при Канады Рассел стал победителем квалификации, но в гонке был вынужден сойти с дистанции из-за поломки болида. В нынешнем сезоне британский пилот «Мерседеса» одержал одну победу на этапах Гран-при, один раз поднялся на подиум и еще дважды остановился в шаге от призовой тройки.
— Прямо сейчас титул фактически в руках Антонелли, и он может его разве что упустить. Слишком много очков отдано. Такое ощущение, что высшие силы не хотят, чтобы я участвовал в борьбе за чемпионство, если вспомнить тайминг машины безопасности в Японии, мою поломку в Китае в третьем сегменте квалификации, когда я боролся за поул, и потерю лидерства в Канаде. Но теперь на меня ничто не давит. Я буду выходить на каждую гонку, получать удовольствие и пытаться выигрывать каждый заезд. Мне уже нечего терять. Я не хочу говорить так, конечно, но я разочарован, потому что хочу быть в этой борьбе. Все еще надеюсь, что удача вернется ко мне, — приводит слова Расселла ESPN.
Партнер Рассела по команде 19-летний итальянец Кими Антонелли стал победителем Гран-при Канады, одержав четвертую победу подряд. Гонщик «Мерседеса» возглавляет личный зачет пилотов, в его активе 131 очко. 28-летний Расселл идет вторым с 88 очками. Третье место занимает Шарль Леклер из «Феррари», на счету которого 75 баллов.
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Монако с 5 по 7 июня.