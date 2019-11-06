В США на поле во время матча выбежала черная кошка (видео)
Зрители были в восторге.
Зрители были в восторге.
Во время матча НФЛ между «Нью-Йорк Джайентс» и «Даллас Каубойс» случилась необычная пауза: на поле выбежала черная кошка. Комментаторы канала ESPN задались вопросом, станет ли это плохим знаком для фаворита матча — «Далласа», и вспомнили прошедший недавно Хэллоуин.
«Даллас» в итоге разгромил «Нью-Йорк» 37:18, одержав пятую победу в сезоне.
Корреспондент NFL Network Стэйси Дэйлс сообщила, что кошку на поле увидели в телевизоре и ее собаки.
Илья Андреев