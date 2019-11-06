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5 ноября, источник: Sportmail.ru

В США на поле во время матча выбежала черная кошка (видео)

Зрители были в восторге.

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Источник: РИА "Новости"

Во время матча НФЛ между «Нью-Йорк Джайентс» и «Даллас Каубойс» случилась необычная пауза: на поле выбежала черная кошка. Комментаторы канала ESPN задались вопросом, станет ли это плохим знаком для фаворита матча — «Далласа», и вспомнили прошедший недавно Хэллоуин.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Даллас» в итоге разгромил «Нью-Йорк» 37:18, одержав пятую победу в сезоне.

Корреспондент NFL Network Стэйси Дэйлс сообщила, что кошку на поле увидели в телевизоре и ее собаки.

https://www.instagram.com/p/B4eBtobBm40/

Илья Андреев

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