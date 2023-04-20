Всемирная федерация бадминтона продлила отстранение российских и белорусских спортсменов

Всемирная федерация бадминтона (BWF) продлила запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных турнирах, в том числе в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Решение приняли во вторник, на заседании совета BWF, пишут на официальном сайте организации .

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов россиян в качестве нейтральных атлетов. После этих рекомендаций решение о допуске спортсменов в нейтральном статусе приняли Всемирная федерация тхэквондо и Объединенный мир борьбы. Также о готовности вернуть россиян на международные соревнования заявила Международная федерация настольного тенниса. Бюро Международной федерации плавания объявило о создании рабочей группы для изучения возможностей участия российских или белорусских спортсменов в соревнованиях.