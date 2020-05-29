Екатерина Селезнева: На самоизоляции раскрылись старые таланты

Источник: РИА "Новости"

— Чем занимаетесь на самоизоляции?

— Я стала каждый день читать: из последнего прочитала «Собачье сердце» и «Зойкину квартиру» — раньше на это не всегда было время. Смотрю много фильмов и, конечно, каждый день тренируюсь, чтобы поддерживать себя в форме. Мне, наверное, повезло: моя мама — тренер, и мы сейчас вместе на самоизоляции на даче, так что она меня тренирует.

— Как изменился образ жизни? Что с работой?

— Я не привыкла вести такой образ жизни: у нас постоянно были тренировки на базе и мы почти всегда там жили, каждую неделю-две выезжали на соревнования, а сейчас заперты в четырех стенах и весь спорт остановился. Все сидят по домам, нет никаких соревнований — это дается тяжело.

— Что нового узнали о себе за это время?

— У меня раскрылись старые таланты. Например, я вспомнила, что хорошо готовлю. Давно этим не занималась, потому что на базе нас кормили, а теперь готовлю регулярно. Еще осознала, что я позитивный человек и не унываю, как многие мои знакомые и друзья. Стараюсь находить позитив в происходящем: сейчас можно провести больше времени с семьей, поиграть в настольные игры или поучиться.

— А что стало откровением о мире вокруг?

— Здорово, что люди смогли подстроиться под сложившуюся ситуацию и не отчаиваются. Все объединились: например, проводят открытые мастер-классы и другие онлайн-активности — я проводила тренировку для adidas, к которой мог подключиться любой желающий. Мне кажется, очень классно, что не выходя из дома ты можешь присоединиться к человеку на другом конце света и потренироваться или развлечь себя.

— О чем чаще всего думаете?

— О том, когда это закончится. Правда очень хочется, чтобы пандемия поскорее закончилась, чтобы все были здоровы и вернулись к прежнему режиму жизни: когда можно было спокойно путешествовать, тренироваться в зале, выступать, видеться с друзьями — в общем, делать все то, чего сейчас так не хватает.

— Что помогает отвлечься от грустных мыслей?

— Если честно, я не особо успеваю грустить. Весь день у меня забит разными активностями: велосипед, бег, гимнастическая тренировка, обед, посиделки с семьей, чтение — вот и день закончился.

— Что мечтаете сделать, когда пандемия закончится?