Новое видео Солдатовой: гимнастка позирует на теннисном корте в нижнем белье

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова поделилась новыми роликами в своем инстаграме. В первом спортсменка позирует на корте с теннисной ракеткой и в нижнем белье. Во втором она прогуливается в платье-пиджаке.



«Это моих два любимых видео. Какое лучше? Первое или второе?» — спросила своих подипсчиков Солдатова.