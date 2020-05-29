Новое видео Солдатовой: гимнастка позирует на теннисном корте в нижнем белье
Главная красотка художественной гимнастики.
Главная красотка художественной гимнастики.
Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова поделилась новыми роликами в своем инстаграме. В первом спортсменка позирует на корте с теннисной ракеткой и в нижнем белье. Во втором она прогуливается в
«Это моих два любимых видео. Какое лучше? Первое или второе?» — спросила своих подипсчиков Солдатова.
В комментариях пользователи инстаграма оценили оба ролика.
«Господи, ну что за красотка. Ноооооги», — написала одна из них.
«И первое, и второе — отличные.
Во время режима самоизоляции Солдатова часто демонстрировала выдающуюся растяжку, увеличив популярность своего
Илья Андреев