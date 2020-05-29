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15:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Новое видео Солдатовой: гимнастка позирует на теннисном корте в нижнем белье

Главная красотка художественной гимнастики.

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Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова поделилась новыми роликами в своем инстаграме. В первом спортсменка позирует на корте с теннисной ракеткой и в нижнем белье. Во втором она прогуливается в платье-пиджаке.

«Это моих два любимых видео. Какое лучше? Первое или второе?» — спросила своих подипсчиков Солдатова.

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В комментариях пользователи инстаграма оценили оба ролика.

«Господи, ну что за красотка. Ноооооги», — написала одна из них.

«И первое, и второе — отличные. Что-то мне подсказывает, что мужчины выберут первое, а девушки — второе», — прокомментировала знаменитая синхронистка Алла Шишкина.

Во время режима самоизоляции Солдатова часто демонстрировала выдающуюся растяжку, увеличив популярность своего инстаграм-канала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

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