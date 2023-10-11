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12:19 (мск), источник: Sportmail.ru

48-летняя гимнастка заявила о желании поехать на Олимпиаду в девятый раз

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина заявила о намерении принять участие в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает «МК».

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Источник: AP 2023

На прошлой неделе 48-летняя гимнастка, представляющая Узбекистан, выступила на XIX летних Азиатских играх в Ханчжоу, где заняла четвертое место в опорном прыжке.

«На Азиатских играх почувствовала, что все постепенно приходит в норму, у меня начинает получаться. Я сделала выводы, теперь буду готовиться и попробую отобраться на Олимпийские игры в Париже в следующем году.

Меня ничего не мотивирует. Мне это нравится, я получаю удовольствие, я люблю спортивную гимнастику. И, наверное, у меня просто уже такой интерес — получится у меня или нет, смогу или нет. И если, например, я бы не попробовала, то потом об этом пожалела. Это я точно знаю. И поэтому решила рискнуть. Посмотрим, получится или нет.

В феврале 2024 года начнется квалификация. Пройдут сразу четыре Кубка мира по спортивной гимнастике. Трех лучших спортсменок допустят до Олимпиады. Для этого необходимо будет занять в рейтинге первое и второе места. И мне самой интересно, буду бороться и постараюсь отдать все силы, чтобы у меня все получилось», — сказала Чусовитина.

Оксана Чусовитина является рекордсменкой среди гимнасток по количеству участий в Олимпийских играх. Она выступала на всех летних Олимпиадах в период с 1992 по 2020 год. На ее счету золото Барселоны-1992 в командном первенстве и серебро Пекина-2008 в опорном прыжке.

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