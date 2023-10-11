48-летняя гимнастка заявила о желании поехать на Олимпиаду в девятый раз

«На Азиатских играх почувствовала, что все постепенно приходит в норму, у меня начинает получаться. Я сделала выводы, теперь буду готовиться и попробую отобраться на Олимпийские игры в Париже в следующем году.



Меня ничего не мотивирует. Мне это нравится, я получаю удовольствие, я люблю спортивную гимнастику. И, наверное, у меня просто уже такой интерес — получится у меня или нет, смогу или нет. И если, например, я бы не попробовала, то потом об этом пожалела. Это я точно знаю. И поэтому решила рискнуть. Посмотрим, получится или нет.



В феврале 2024 года начнется квалификация. Пройдут сразу четыре Кубка мира по спортивной гимнастике. Трех лучших спортсменок допустят до Олимпиады. Для этого необходимо будет занять в рейтинге первое и второе места. И мне самой интересно, буду бороться и постараюсь отдать все силы, чтобы у меня все получилось», — сказала Чусовитина.