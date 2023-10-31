Мечты о медали на девятой Олимпиаде в 48 лет: невероятная история Оксаны Чусовитиной

В виде спорта, в котором золотые медали чаще всего завоевываются на пороге совершеннолетия, уроженка Бухары начинала стандартным образом. В 13 лет Чусовитина победила в многоборье на чемпионате СССР среди юниоров, и в последние годы существования СССР неизменно попадала в состав советской сборной. В 1991 году в 16 лет спортсменка отобралась на чемпионат мира в США в составе сборной СССР. В Индианаполисе Чусовитина завоевала три медали — к золоту в составе команды Оксана добавила победу в вольных упражнениях и серебро в опорном прыжке.

На свою первую Олимпиаду Оксана Чусовитина приехала в 17 лет. В Барселоне в 1992 году выступала уже не сборная СССР, а Объединенная команда, которая тем не менее считалась главным фаворитом командных соревнований. В команде помимо Чусовитиной были будущая чемпионка Барселоны в многоборье Татьяна Гуцу, Светлана Богинская (единственная, кто был в составе сборной еще в Сеуле-1988), олимпийская чемпионка в упражнениях на бревне Татьяна Лысенко, Розалия Галиева и Елена Груднева. Объединенная команда сумела в упорной борьбе обойти соперниц из Румынии, а Оксана Чусовитина стала олимпийской чемпионкой. В индивидуальных соревнованиях Чусовитиной удалось выйти в финал только в вольных упражнениях, где спортсменка заняла седьмое место.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239627&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Начиная с 1992 года Оксана Чусовитина стала выступать за сборную Узбекистана. Под узбекским флагом гимнастка участовала в Олимпийских играх в Атланте, Сиднее и Афинах (в основном, в своем коронном виде — опорном прыжке), регулярно принимала участие в Азиатских играх. Именно на этом турнире в Хиросиме в 1994 году Чусовитина познакомилась со своим будущим мужем — борцом-классиком Баходиром Курбановым. В 1999 году у пары родился сын Алишер. В 2002 году у Алишера была диагностирована лейкемия. В попытке вылечить сына Оксана с семьей перебралась в Германию, где тренировалась и работала в гимнастическом клубе Кельна. В 2006 году Чусовитина стала выступать на соревнованиях под немецким флагом. Свою единственную индивидуальную олимпийскую медаль Чусовитина завоевала в 2008 году. Серебро Игр в Пекине принес все тот же опорный прыжок.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239628&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После серебра в Пекине наступил нелегкий период в спортивной карьере Оксаны.

«После Игр в Пекине, где я завоевала серебро в опорном прыжке, у меня были два очень тяжелых сезона: пришлось прооперировать оба плеча, потом я порвала ахилл, когда восстановилась и снова попала в команду, немцы не взяли моего тренера ни на чемпионат мира в Токио, ни на Игры-2012 в Лондон», — рассказывала Чусовитина.

В 2013 году пришло радостное известие — сыну гимнастки Алишеру удалось окончательно побороть серьезную болезнь.

Как только мне сказали, что Алишер полностью здоров и что больше в его жизни не будет ни связанных с той болезнью анализов, ни больниц, то первое, о чем я подумала, — что наконец могу вернуться в Узбекистан. Оксана Чусовитина

На Олимпийсках играх в Рио-де-Жанейро Чусовитина в 41-летнем возрасте вышла в финал соревнований в опорному прыжке, в котором заняла седьмое место. Пять лет спустя, на играх в Токио спортсменка не смогла преодолеть квалификацию, заняв 14-е место. Олимпиада в Японии стала восьмой в карьере Чусовитиной.

8 участий в Олимпийских играх — абсолютный рекорд среди гимнасток, на втором месте находится Даниэли Иполиту из Бразилии с пятью Олимпиадами. Медалей Игр в активе бразильянки нет.

После Токио Чусовитина заявила, что завершает спортивную карьеру, но уже в 2022 вернулась к выступлениям и победила в опорном прыжке на этапах Кубка мира в Баку и Дохе. В сентябре 2023 году на этапе Мирового кубка вызова в турецком Мерсине Чусовитина одержала победу в опорном прыжке в 48-летнем возрасте.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239629&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На вопрос о том, что удерживает спортсменку столь продолжительное время, лучше всех ответила сама Чусовитина — любовь к гимнастике и желание самой понять, удастся или нет.

Меня ничего не мотивирует. Мне это нравится, я получаю удовольствие, я люблю спортивную гимнастику. И, наверное, у меня просто уже такой интерес — получится у меня или нет, смогу или нет. И если, например, я бы не попробовала, то потом об этом пожалела. Это я точно знаю. И поэтому решила рискнуть. Посмотрим, получится или нет. Оксана Чусовитина

Чусовитина завоевывала медали в составе Объединенной команды и сборной Германии. Однажды Оксана сказала: «У меня уже много лет есть мечта — завоевать олимпийскую медаль для той страны, где я родилась и выросла». Кажется, что для Оксаны ничего невозможного нет, и в Париже-2024 уже в 49-летнем возрасте Чусовитина сможет завоевать свою третью олимпийскую медаль и первую под флагом Узбекистана.