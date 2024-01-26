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16:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионка мира рассказала об отношениях с Алиной Кабаевой

Серебряный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала о слухах про конфликты с Алиной Кабаевой.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщали, что Батыршина не ладила с Кабаевой. Яна опровергла эту информацию и заявила, что с Алиной у них прекрасные отношения.

«Да, были разговоры. Многие пытались понять мой резкий уход из большого спорта. Мы с Алиной всегда дружили. До сих пор продолжаем идти по жизни, что, конечно, очень радует», — рассказала Батыршина в эфире федерального телеканала.

Батыршина завершила карьеру в 19 лет на пике формы в 1998 году. Ее тренер Ирина Винер была против такого решения, из-за этого между наставником и ученицей произошла ссора.

«У нас была большая единственная ссора из-за завершении моей карьеры, когда я решила закончить с большим спортом. Ирина Александровна не смирилась с этим. Мы разошлись, скажем так, не совсем мирно. Так не заканчивают… Но, слава Богу, вот уже полтора-два года у нас прекрасные отношения. Вы удивитесь, но у меня совсем не спортивный характер. Я тяжело переживала поражения, каждое поражение воспринимала как трагедию, и все это складывалось в копилочку. В какой-то момент мне стало очень тяжело», — добавила Батыршина.

За спортивную карьеру Яна Батыршина завоевала 180 медалей, из них серебро на Олимпийских играх в Атланте, 11 наград различной пробы на чемпионатах мира и пять наград на чемпионатах Европы.

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