Чемпионка мира рассказала об отношениях с Алиной Кабаевой

Ранее в СМИ сообщали, что Батыршина не ладила с Кабаевой. Яна опровергла эту информацию и заявила, что с Алиной у них прекрасные отношения.

«Да, были разговоры. Многие пытались понять мой резкий уход из большого спорта. Мы с Алиной всегда дружили. До сих пор продолжаем идти по жизни, что, конечно, очень радует», — рассказала Батыршина в эфире федерального телеканала.

Батыршина завершила карьеру в 19 лет на пике формы в 1998 году. Ее тренер Ирина Винер была против такого решения, из-за этого между наставником и ученицей произошла ссора.

«У нас была большая единственная ссора из-за завершении моей карьеры, когда я решила закончить с большим спортом. Ирина Александровна не смирилась с этим. Мы разошлись, скажем так, не совсем мирно. Так не заканчивают… Но, слава Богу, вот уже полтора-два года у нас прекрасные отношения. Вы удивитесь, но у меня совсем не спортивный характер. Я тяжело переживала поражения, каждое поражение воспринимала как трагедию, и все это складывалось в копилочку. В какой-то момент мне стало очень тяжело», — добавила Батыршина.