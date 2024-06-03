Омск примет турнир по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой

Источник: Evgeniya Cup 2024

Турнир носит имя уроженки Омска, двукратной олимпийской чемпионки и 17-кратной чемпионки мира Евгении Канаевой. В соревнованиях примут участие более 130 спортсменов, представляющие Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Сербию и Словению. На турнире выступят ведущие отечественные гимнастки, в том числе и Лала Крамаренко, выигравшая пять золотых медалей на последнем чемпионате России.

После соревновательной части на турнире пройдет грандиозный гала-концерт, участниками которого станут звезды художественной гимнастики и балета, а также солистка Михайловского театра Анжелина Воронцова и ведущий солист российского Театра танца Аллы Духовой «Тодес» Ильдар Гайнутдинов. Во время шоу будет играть Омский симфонический оркестр. Ведущими гала-концерта станут 15-кратная чемпионка мира и Европы Яна Батыршина и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.