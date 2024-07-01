Симона Байлз вошла в состав сборной США на Олимпиаду в Париже

В состав женской команды вошли четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз, победительница Олимпиады в Токио в личном многоборье Суниса Ли, олимпийская чемпионка в вольных упражнениях Джейд Кэри, обладательница серебра на Олимпийских играх в Токио Джордан Чайлз и двукратный призер чемпионатов мира среди юниоров Хезли Ривера.

Для 27-летней Байлз Олимпийские игры в Париже станут третьими в карьере. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Байлз выиграла четыре золотые медали в личном и командном многоборье, а также в вольных упражнениях и опорном прыжке.

Летом 2021 года Байлз на Олимпиаде в Токио из-за психологических проблем снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, вольных упражнений, соревнований в опорном прыжке и на разновысоких брусьях. Она завоевала серебро в командном многоборье, а также бронзу на бревне.

В 2023 году Байлз вернулась в состав сборной США и выступила на шестом в карьере чемпионате мира по спортивной гимнастике, который прошел в Бельгии. На этом турнире она завоевала четыре золота и серебро. Всего на счету Байлз 23 золотые награды на чемпионатах мира. Это абсолютный рекорд в истории соревнований.

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.