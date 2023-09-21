Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
Куньлунь РС
41
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
Футбол. Кубок России
17:15
Оренбург
Факел
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо М
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Барыс
Футбол. Еврокубки
19:45
Юнион
Тулуза
Футбол. Еврокубки
19:45
ЛАСК
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
19:45
Панатинаикос
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
19:45
Ренн
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
19:45
Серветт Ж
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:45
Шериф
Рома
Футбол. Еврокубки
19:45
Байер
Хеккен
Футбол. Еврокубки
19:45
Карабах
Мольде
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Бачка-Топола
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Брайтон
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:00
Спарта П
Арис Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Бетис
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
Ракув
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Спортинг
Все события
Фоторепортажи
36Крутой камбэк ЦСКА в дерби со «Спартаком»
19«Спартак» одержал крупнейшую за 19 лет сухую победу над СКА
11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Байлз выступит на шестом в карьере ЧМ по спортивной гимнастике

Четырехкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике американка Симона Байлз вошла в состав сборной США для выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике, сообщает ESPN.

Наверх
Источник: Reuters

Для Байлз это первый крупный международный старт после Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Чемпионат мира в Бельгии станет шестым в карьере Байлз, что является уникальным достижением для американских гимнасток. Помимо Олимпийской чемпионки, в состав американской команды вошли Шайлиз Джонс, Лиэнн Вонг, Скай Блейкели и Джослин Роберсон.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2023 года пойдет в бельгийском Антверпене. Соревнования начнутся 30 сентября и закончатся 8 октября.

Летом 2021 года Байлз на Олимпиаде в Токио из-за психологических проблем снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, вольных упражнений, соревнований в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Симона Байлз выиграла четыре золотые медали в личном и командном многоборье, а также в вольных упражнениях и опорном прыжке.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Трактор» подписал контракт с экс-игроком НХЛ
Игрок сборной России рассказал, как Карпин после матча принес в...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь