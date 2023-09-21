Байлз выступит на шестом в карьере ЧМ по спортивной гимнастике

Для Байлз это первый крупный международный старт после Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Чемпионат мира в Бельгии станет шестым в карьере Байлз, что является уникальным достижением для американских гимнасток. Помимо Олимпийской чемпионки, в состав американской команды вошли Шайлиз Джонс, Лиэнн Вонг, Скай Блейкели и Джослин Роберсон.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2023 года пойдет в бельгийском Антверпене. Соревнования начнутся 30 сентября и закончатся 8 октября.

Летом 2021 года Байлз на Олимпиаде в Токио из-за психологических проблем снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, вольных упражнений, соревнований в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.