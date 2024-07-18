Российские тренеры вошли в делегацию сборной Китая на Олимпиаду
Специалисты из России вошли в состав китайских сборных по художественной гимнастике и фехтованию.
Специалисты из России вошли в состав китайских сборных по художественной гимнастике и фехтованию.
Как сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета Китайской Народной Республики, российская гимнастка Анастасия Близнюк вошла в состав китайской делегации на Олимпийские игры в Париже в качестве тренера, а бывший главный тренер сборной России по шпаге Александр Глазунов вошел в тренерский состав фехтовальщиков.
Всего в состав делегации олимпийской команды Китая по художественной гимнастике вошли 13 человек. 30-летняя Близнюк стала одним из четырех тренеров команды. Россиянка является двукратной олимпийской чемпионкой (Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016) и серебряным призером (Токио-2020) Олимпийских в групповом многоборье.
В состав делегации олимпийской команды Китая по фехтованию вошли 24 человека. Глазунов, который ранее работал главным тренером сборной России по шпаге, вошел в состав тренерской команды из семи человек. Специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера российской национальной команды после инцидента со шпажистом Сергеем Бидой, который уехал в США и был объявлен в розыск.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. Приглашение МОК на Олимпиаду приняли 15 российских спортсменов.