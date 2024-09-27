Ирина Винер раскрыла свою зарплату

«У меня зарплата от Министерства спорта 168 тысяч рублей», — цитирует Винер РИА Новости.
Ранее Ирина Винер сообщила, что не будет выдвигаться на пост главы объединенной федерации. Руководящие органы пяти гимнастических федераций страны приняли решение об объединении в единую Федерацию гимнастики России.
Ирина Винер возглавила федерацию художественной гимнастики в 2008 году, а национальную сборную — в 2001-ом. Под её руководством работали олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, а также другие призёры Олимпийских игр и многократные победительницы чемпионатов мира. В прошлом Винер также занимала пост вице‑президента технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики.