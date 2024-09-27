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Ирина Винер раскрыла свою зарплату

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер рассказала, сколько получает от Министерства спорта.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«У меня зарплата от Министерства спорта 168 тысяч рублей», — цитирует Винер РИА Новости.

Ранее Ирина Винер сообщила, что не будет выдвигаться на пост главы объединенной федерации. Руководящие органы пяти гимнастических федераций страны приняли решение об объединении в единую Федерацию гимнастики России.

Ирина Винер возглавила федерацию художественной гимнастики в 2008 году, а национальную сборную — в 2001-ом. Под её руководством работали олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, а также другие призёры Олимпийских игр и многократные победительницы чемпионатов мира. В прошлом Винер также занимала пост вице‑президента технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики.