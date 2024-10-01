Ирина Винер сложила полномочия президента ВФХГ

Ранее было принято решении об объединении Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России.
Ирина Винер приняла решение не выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации. Олег Белозеров был единственным кандидатом на должность главы ФГР. Его выбрали единогласно.
Винер занимала пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики с 2008 года. Ранее Винер, являющаяся главным тренером сборной России по художественной гимнастике, сообщила, что продолжит работу линейным тренером.
Также свои посты покидают президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров, глава Всероссийской федерации спортивной аэробики Марианна Масленникова и глава Федерации спортивной акробатики России Никита Никитин.