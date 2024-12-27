Винер рассказала, почему ушла с поста президента федерации гимнастики

«Давно-давно должна была покинуть этот пост, потому что этот пост не мой. Мой пост — это пост линейного тренера в зале. Я должна работать с детьми, я должна ставить программы, я должна их отрабатывать. Я должна поднимать поколение за поколением, чтобы каждый шел вслед.



А президентом я была по вынужденному такому понятию, постольку поскольку это бумажная работа, это назначения, это подписания, это жалобы, это различные планы — и это не мое. Бумажная работа у меня занимала огромное количество времени, в ущерб моим гимнасткам. И перенапряжение было невероятное. Я занимаюсь тем, чем я занималась всю жизнь. Я линейный тренер. Я сижу в зале и работаю», — сказала Винер в интервью на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».