Топ легендарных спортсменок России и мира. Какие женщины меняют спорт?

Во время чемпионата мира в Москве в 1958 году Латынина забрала пять медалей. Только потом стало известно, что во время этих соревнований гимнастка была беременна и никому об этом не говорила. Гимнастика помогла чемпионке и в период сложных семейных перипетий со вторым мужем. В ней она находила успокоение, радость и реализацию своих амбиций.