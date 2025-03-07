Топ легендарных спортсменок России и мира. Какие женщины меняют спорт?

В преддверии международного женского дня мы вспоминаем о самых знаменитых спортсменках России и мира. Пусть не все их имена на слуху, нам важно говорить о вкладе, который они внесли. Без них российский и мировой спорт не был бы таким, какой он сейчас.
Лариса Латынина. Самая титулованная гимнастка
О великих достижениях Ларисы Латыниной в спортивной гимнастике знает весь мир — 18 олимпийских медалей, девять из которых — золотые.
Латынина с детства любила спорт, и от мечты стать балериной она отказалась как раз в пользу гимнастики. Уже в девятом классе она стала первым мастером спорта СССР, а после окончания школы переехала в Москву из родного Херсона.
Во время чемпионата мира в Москве в 1958 году Латынина забрала пять медалей. Только потом стало известно, что во время этих соревнований гимнастка была беременна и никому об этом не говорила. Гимнастика помогла чемпионке и в период сложных семейных перипетий со вторым мужем. В ней она находила успокоение, радость и реализацию своих амбиций.
Даже спустя столько лет, Латынина остается рекордсменкой по количеству олимпийских медалей в спортивной гимнастике среди мужчин и женщин.
Ирина Роднина. Фуррор в парном фигурном катании
Трехкратная олимпийская чемпионка, одиннадцатикратная чемпионка Европы и десятикратная чемпионка мира в фигурном катании Ирина Роднина. В паре вместе с Алексеем Улановым впервые в истории парного катания исполнили параллельный прыжок двойной аксель и комбинацию прыжков. Благодаря сложности программы на чемпионате Европы в 1969 году в острой борьбе забирают первое место.
Александр Зайцев и Ирина Роднина произвели фуррор в 1973 году. Пара получила рекордные в парном катании 12 оценок 6,0 из 18 возможных.
Сейчас Роднина занимается общественно-государственной деятельностью и регулярно дает экспертные комментарии о фигурном катании.
Джессика Кэмпбелл. Первая в мужском хоккее
Имя Джессики Кэмпбелл вошло в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) как имя первой женщины-тренера в одном из клубов лиги. «Сиэтл Кракен» в сезоне-2024/2025 впервые дал возможность ей встать на тренерский мостик. Дебют состоялся в октябре 2024 года.
Джессика посветила хоккею всю свою жизнь и до 18 лет играла только в мужской команде. Позже стала одной из лучших в женской лиге университета и решила продолжить карьеру в качестве тренера. Конечно, после первого матча в НХЛ Кэмпбелл получила свою порцию хейта от недовольных фанатов.
«Женщина в мужском хоккее — смешно!» — писали злопыхатели. Однако сама Джессика на это внимание не обращает, потому что знает свою работу. Сейчас на матчи «Сиэтла» ходят не только любители хоккея, но и те, кто хочет взглянуть на работу Кэмпбелл-амбассадора равноправия, хотя бы одним глазком.
Виктория Азаренко. Материнство не мешает делу всей жизни
Виктория Азаренко стала первой успешной теннисисткой в Беларуси. К слову, сейчас первая ракетка мира тоже белоруска — Арина Соболенко, но имя Азаренко уже точно вошло в историю.
На ее счету олимпийское золото в паре с Максимом Мирным, две победы на Открытом чемпионате Австралии и звание экс первой ракетки мира. Всего в ее активе 21 титул в одиночном разряде.
В 2016-м Виктория родила и в том же году забрала три награды — в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами. Азаренко вернулась в большой спорт почти сразу после родов, будто появление сына только укрепило в ней желание достигать нового. Важный статус материнства она делит на пополам с делом всей жизни — теннисом и нисколько об этом не жалеет.
«Я по-новому взглянула на многое… Я осознала, что жизнь — это не только теннисный матч, но теннис продолжает оставаться важной частью меня», — рассказала она в интервью.
Серена Уильямс. Самая влиятельная теннисистка мира
Серена Уильямс стала самой влиятельной спортсменкой мира. На ее счету 73 титула WTA Tour в одиночном разряде, включая 23 титула в женском одиночном разряде — это больше всего в Открытую эру. По количеству одиночных титулов Уильямс уступает только Маргарет Смит-Корт.
Серена — живая легенда женского тенниса. Она одна из тех, кто доказала, что спортсменки WTA могут играть также зрелищно, ярко и бойко, не уступая АТР.
Уильямс по-прежнему единственная теннисистка, которая получила карьерный Золотой шлем и в одиночном, и в парном разрядах.
Мария Шарапова. Первая в России и в мире
«Играть в теннис как Шарапова» — это уже устойчивое выражение. Регалии российской спортсменки можно перечислять три дня и три ночи и мы едва доберемся до середины.
Мария Шарапова целых пять раз забиралась на первую строчку мирового рейтинга и была первой россиянкой, ставшей настолько успешной в теннисе. 39 титулов одиночном разряде забрала теннисистка за всю карьеру. В 2025-м Марию включат в Зал теннисной славы.
Сейчас у Шараповой есть свой благотворительный фонд, помогающий детям, она также стала Послом доброй воли ООН. Пример Шараповой — это про то, как большой капитал вложить не только в свою жизнь, но и помочь тем, кто в этом очень нуждается.
Ибтихадж Мухаммад. Впервые в хиджабе
Может быть ее имя вы никогда не слышали раньше, но она сделала по-настоящему важное открытие в мировом спорте, став первой американской спортсменкой, выступавшей в хиджабе.
Мухаммад также была флагеносцем на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ее борьба с расовыми, гендерными и религиозными стереотипами дала свои плоды и если еще 15 лет назад выступление в хиджабе казалось нонсенсом, то сейчас стандарты внешности и красоты среди женщин в мировом спорте сильно сдвинулись.
Год спустя Ибтихадж стала прототипом первой Barbie в хиджабе. «Я хочу вдохновлять людей в том, что они делают, и это совсем не обязательно должно быть фехтование, — говорит спортсменка. — Я хочу освободить нас от ограничений».
Плеяда российских фигуристок: от Загитовой до Трусовой
Плеяда русских фигуристок, вышедших на Олимпиду под руководством Этери Георгиевны Тутберидзе, на протяжении нескольких лет поражает всех любителей фигурного катания. Было бы предательски нечестно выделить только одну или наоборот, не упомянуть никого.
Алина Загитова — олимпийская чемпионка и самая титулованная российская фигуристка-одиночница. Ее программа на Олимпиаде в 2018 году вошла в историю фигурного катания как одна из самых технически сложных.
Серебряный призер Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова установила два мировых рекорда: первой в мире прыгнула четверной лутц и четверной тулуп.
Уже в 19 лет, российская фигуристка Евгения Медведева была двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и финала Гран При, двукратным обладателем золотых медалей чемпионатов Европы и национальных российских чемпионатов.
На начало 2021 года Анна Щербакова — держательница самых высоких оценок за прыжковые элементы среди женщин на международных соревнованиях. В сезоне 2019/2020 года она получила 14.79 балла за свой четверной лутц, и 19.31 балла за каскад четверной лутц — тройной тулуп.