Винер — о санкциях Канады: «Честь быть в списке с Гергиевым»

В октябре 2024 года Винер покинула пост президента ВХФГ, который она занимала с 2008 года. Одновременно с этим произошло объединение Всероссийских федераций спортивной, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики в единую организацию — Федерацию гимнастики России (ФГР). Ее возглавил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.