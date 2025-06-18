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Винер — о санкциях Канады: «Честь быть в списке с Гергиевым»

Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала введение санкций против нее со стороны правительства Канады. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 17 июня, Канада ввела санкции против более чем 70 россиян, в число которых помимо Винер вошел народный артист России и знаменитый дирижер Валерий Гергиев.

«Для меня честь находиться в одном списке с таким маэстро, как Гергиев. Больше никаких реакций на эту новость у меня нет», — сказала Винер.

В октябре 2024 года Винер покинула пост президента ВХФГ, который она занимала с 2008 года. Одновременно с этим произошло объединение Всероссийских федераций спортивной, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики в единую организацию — Федерацию гимнастики России (ФГР). Ее возглавил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

В феврале этого года Винер сообщила о своем уходе с поста главного тренера сборной России, который она занимала с 2001 года.