Чусовитина в 50 лет завоевала серебро на турнире в Ташкенте

Представительница Узбекистана Оксана Чусовитина стала победительницей соревнований в опорном прыжке на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике, который проходит в Ташкенте. Чусовитина, которой 19 июня исполнилось 50 лет, показала результат 13,275 балла.
Победила 18-летняя болгарка Валентина Георгиева (13,450), третьей стала еще одна представительница Узбекистана Шахинабону Юсуфова (12,950).
Оксана Чусовитина является уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана. Ранее Чусовитина говорила, что будет пытаться отобраться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. На Игры в Париже она не сумела квалифицироваться из-за травмы.
Летние Игры в Лос‑Анджелесе должны пройти
В Барселоне в 1992 году она взяла золото в командных соревнованиях в составе Объединенной команды, а на пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии завоевала серебро в опорном прыжке.