Чусовитина в 50 лет завоевала серебро на турнире в Ташкенте

Оксана Чусовитина является уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана. Ранее Чусовитина говорила, что будет пытаться отобраться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. На Игры в Париже она не сумела квалифицироваться из-за травмы.