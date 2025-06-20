Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чусовитина в 50 лет завоевала серебро на турнире в Ташкенте

Легендарная гимнастка заняла второе место в опорном прыжке на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Представительница Узбекистана Оксана Чусовитина стала победительницей соревнований в опорном прыжке на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике, который проходит в Ташкенте. Чусовитина, которой 19 июня исполнилось 50 лет, показала результат 13,275 балла.

Победила 18-летняя болгарка Валентина Георгиева (13,450), третьей стала еще одна представительница Узбекистана Шахинабону Юсуфова (12,950).

Оксана Чусовитина является уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана. Ранее Чусовитина говорила, что будет пытаться отобраться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. На Игры в Париже она не сумела квалифицироваться из-за травмы.

Летние Игры в Лос‑Анджелесе должны пройти 14—30 июля 2028 года. Чусовитиной к моменту их начала будет 53 года.

В Барселоне в 1992 году она взяла золото в командных соревнованиях в составе Объединенной команды, а на пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии завоевала серебро в опорном прыжке.