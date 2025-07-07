Дина Аверина вышла замуж за олимпийского чемпиона

Дина Аверина выиграла серебро на Олимпиаде в Токио в личном многоборье. Также на ее счету 18 побед на чемпионатах мира и 10 — на первенствах Европы. Арина Аверина пять раз стала чемпионкой мира и девять раз — чемпионкой Европы. В феврале 2024 года Дина Аверина объявила о завершении спортивной карьеры.