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Дина Аверина вышла замуж за олимпийского чемпиона

7 июля 26-летняя гимнастка Дина Аверина и 35-летний фигурист Дмитрий Соловьев стали мужем и женой.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Первое свадебное фото уже появилось в соцсетях. Снимок опубликовала сестра Дины, а титулованная гимнастка сделала репост в сторис.

«07.07.2025. Муж и жена❤️», — говорится в подписи к фото.

Дина Аверина выиграла серебро на Олимпиаде в Токио в личном многоборье. Также на ее счету 18 побед на чемпионатах мира и 10 — на первенствах Европы. Арина Аверина пять раз стала чемпионкой мира и девять раз — чемпионкой Европы. В феврале 2024 года Дина Аверина объявила о завершении спортивной карьеры.

Дмитрий Соловьев в паре с Екатериной Бобровой в 2014 году стал олимпийским чемпионом Сочи в командном турнире фигуристов. Ранее фигурист состоял в отношениях с керлингисткой Анной Сидоровой.