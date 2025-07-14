Что делают звезды спорта после карьеры: кем стали Шарапова, Медведева, Утяшева

Когда звезда спорта объявляет о завершении карьеры, мы почти автоматически представляем ее в роли тренера. Однако некоторые кардинально меняют сферу деятельности, пробуя себя там, где их точно никто не ожидал увидеть.
Ляйсан Утяшева — из гимнастики в телевизионные шоу
Ляйсан начала заниматься гимнастикой почти случайно: ее будущий первый тренер заметила девочку в магазине. Уже в 12 лет Утяшева вошла в сборную России, после тренировалась у Ирины Винер, выигрывала чемпионаты Европы и Кубки мира. Олимпийское золото, увы, осталось мечтой: в 2002 году спортсменка получила серьезную травму, а через несколько лет из-за нее завершила карьеру.
После спорта Ляйсан уверенно вошла в телевизионный мир. Сначала это были утренние шоу, потом собственные проекты о фитнесе, и, наконец, громкий успех: с 2014 года она — постоянная ведущая шоу «Танцы» на ТНТ. Зрители полюбили ее стиль и харизму, а журнал Glamour даже признал лучшей телеведущей сезона. Сейчас Утяшева продолжает работать на ТВ и активно делится своей жизнью с почти 6 миллионами подписчиков в социальных сетях.
Мария Шарапова — «сладкая» жизнь вне корта
Шарапова — одна из самых титулованных теннисисток своего поколения. Она выигрывала турниры Большого шлема, была первой ракеткой мира и 11 лет подряд оставалась самой высокооплачиваемой спортсменкой планеты. Но в 2020-м она решила поставить точку в спортивной главе своей жизни — и сосредоточилась на бизнесе.
Когда Мария Шарапова запускала свой бренд сладостей Sugarpova, многие думали, что это просто каприз звезды. Но все оказалось серьезнее. Sugarpova появилась еще в 2013 году. Стартап стоил ей $500 тысяч, но проект быстро окупился. К 2015 году продажи достигли 5 миллионов упаковок, конфеты продавались в 25 странах, в том числе и в России. Сейчас компания Sugarpova LLC по-прежнему существует. Однако на домашней странице сайта Sugarpova только логотип. Страницы с продуктами, которые с определенной настойчивостью все же можно открыть, показывают, что все Sold Out.
Руслан Нигматуллин — DJ-установка вместо вратарской перчатки
В начале 2000-х Руслан Нигматуллин был одним из лучших вратарей России. После завершения карьеры в 2009 году Руслан оказался перед выбором: что делать дальше? «Мне хотелось заниматься чем-то, что будет приносить и деньги, и удовольствие. Как футбол. Или хотя бы почти», — признавался он.
Совершенно случайно ему предложили поиграть в клубе в роли «звездного диджея». Тогда это была модная затея — поставить известного человека за пульт и включить заранее записанный сет. Но Нигматуллин оказался не из тех, кто любит «имитировать». Он пошел на курсы диджеев, научился работать с оборудованием и начал гастролировать. С тех пор он выступил более чем в 500 городах.
Также Нигматуллин стал успешным бизнесменом и запустил два ярких проекта: собственный бренд вратарских перчаток NIGMA, разработанных им совместно с брендом Jögel и оптический бренд NIGMATICA, ранее известный как «Нигматика Оптика».
Евгения Медведева — аниме и стримы
Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира и Европы, одна из самых техничных и артистичных фигуристок. Хотя официально она не заявляла об уходе, с 2020 года Женя сосредоточилась на показательных выступлениях и наставнической работе. Вне льда она тоже не стоит на месте.
Она активно участвует в телевизионных проектах, снимает свое интернет-шоу, куда приглашает разных гостей и беседует с ними. Помимо профессиональной деятельности, Женя продолжает искать творческое самовыражение: рисует, играет на укулеле, занимается танцами и с удовольствием делится моментами из жизни в социальных сетях. Там она рассказывает о своих увлечениях, в числе которых — любовь к французским бульдогам.
У Евгении — особая страсть к восточной культуре. Она слушает корейскую музыку, смотрит аниме и читает японские комиксы — мангу. Сейчас она признается, что повзрослела и стала уделять хобби меньше времени, но все же не забывает любимые анимационные фильмы и мангу.
Александр Легков — из лыжников в политики
Александр Легков долгие годы был лицом российской лыжной сборной и одним из самых уважаемых спортсменов в мире зимнего спорта. Он — олимпийский чемпион Сочи-2014 в марафонской лыжной гонке на 50 км, серебряный призер эстафеты, обладатель Малого хрустального глобуса, победитель престижной многодневки «Тур де Ски».
После завершения карьеры Легков выбрал путь общественного деятеля и политика. С 2018 года он является депутатом Московской областной думы, где занимает пост заместителя председателя комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму. Он активно поддерживает спортивные инициативы на региональном уровне, организует лыжные старты, участвует в экологических акциях и продвигает здоровый образ жизни среди молодежи. В 2021 году он комментировал чемпионат мира по лыжным видам спорта на «Матч ТВ» в паре с Дмитрием Губерниевым, а также продолжает выступать как эксперт на различных спортивных и образовательных площадках.
Жизнь после спорта не заканчивается — она просто начинается по-новому. Герои этой статьи доказали, что можно найти себя в самых неожиданных сферах и получать от этого настоящее удовольствие.