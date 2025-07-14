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Что делают звезды спорта после карьеры: кем стали Шарапова, Медведева, Утяшева

Каждый из этих чемпионов мог бы спокойно остаться в спорте, но выбрал другое направление. Рассказываем про пять спортсменов, которые кардинально изменили жизнь после завершения карьеры.

Валерия Крупко
Автор Спорт Mail
Евгения Медведева на церемонии награждения
Рассказываем, чем занимаются знаменитые спортсмены после окончания карьеры.Источник: Legion-Media

Когда звезда спорта объявляет о завершении карьеры, мы почти автоматически представляем ее в роли тренера. Однако некоторые кардинально меняют сферу деятельности, пробуя себя там, где их точно никто не ожидал увидеть.

Ляйсан Утяшева — из гимнастики в телевизионные шоу

Коллаж фотографий Ляйсан Утяшевой, после гимнастики ушедшей в телевизионные шоу
Ляйсан Утяшева.Источник: Соцсети

Ляйсан начала заниматься гимнастикой почти случайно: ее будущий первый тренер заметила девочку в магазине. Уже в 12 лет Утяшева вошла в сборную России, после тренировалась у Ирины Винер, выигрывала чемпионаты Европы и Кубки мира. Олимпийское золото, увы, осталось мечтой: в 2002 году спортсменка получила серьезную травму, а через несколько лет из-за нее завершила карьеру.

После спорта Ляйсан уверенно вошла в телевизионный мир. Сначала это были утренние шоу, потом собственные проекты о фитнесе, и, наконец, громкий успех: с 2014 года она — постоянная ведущая шоу «Танцы» на ТНТ. Зрители полюбили ее стиль и харизму, а журнал Glamour даже признал лучшей телеведущей сезона. Сейчас Утяшева продолжает работать на ТВ и активно делится своей жизнью с почти 6 миллионами подписчиков в социальных сетях.

Мария Шарапова — «сладкая» жизнь вне корта

Коллаж фотографий Марии Шараповой, открывшей бренд сладостей после тенниса
Мария Шарапова.Источник: Соцсети

Шарапова — одна из самых титулованных теннисисток своего поколения. Она выигрывала турниры Большого шлема, была первой ракеткой мира и 11 лет подряд оставалась самой высокооплачиваемой спортсменкой планеты. Но в 2020-м она решила поставить точку в спортивной главе своей жизни — и сосредоточилась на бизнесе.

Когда Мария Шарапова запускала свой бренд сладостей Sugarpova, многие думали, что это просто каприз звезды. Но все оказалось серьезнее. Sugarpova появилась еще в 2013 году. Стартап стоил ей $500 тысяч, но проект быстро окупился. К 2015 году продажи достигли 5 миллионов упаковок, конфеты продавались в 25 странах, в том числе и в России. Сейчас компания Sugarpova LLC по-прежнему существует. Однако на домашней странице сайта Sugarpova только логотип. Страницы с продуктами, которые с определенной настойчивостью все же можно открыть, показывают, что все Sold Out.

Руслан Нигматуллин — DJ-установка вместо вратарской перчатки

Коллаж фотографий Руслана Нигматуллина, сменившего вратарскую перчатку на диджейский пульт
Руслан Нигматуллин.Источник: Соцсети

В начале 2000-х Руслан Нигматуллин был одним из лучших вратарей России. После завершения карьеры в 2009 году Руслан оказался перед выбором: что делать дальше? «Мне хотелось заниматься чем-то, что будет приносить и деньги, и удовольствие. Как футбол. Или хотя бы почти», — признавался он.

Совершенно случайно ему предложили поиграть в клубе в роли «звездного диджея». Тогда это была модная затея — поставить известного человека за пульт и включить заранее записанный сет. Но Нигматуллин оказался не из тех, кто любит «имитировать». Он пошел на курсы диджеев, научился работать с оборудованием и начал гастролировать. С тех пор он выступил более чем в 500 городах.

Также Нигматуллин стал успешным бизнесменом и запустил два ярких проекта: собственный бренд вратарских перчаток NIGMA, разработанных им совместно с брендом Jögel и оптический бренд NIGMATICA, ранее известный как «Нигматика Оптика».

Евгения Медведева — аниме и стримы

Коллаж фотографий Евгении Медведевой, углубившейся в аниме и стримы после окончания карьеры
Евгения Медведева.Источник: Соцсети

Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира и Европы, одна из самых техничных и артистичных фигуристок. Хотя официально она не заявляла об уходе, с 2020 года Женя сосредоточилась на показательных выступлениях и наставнической работе. Вне льда она тоже не стоит на месте.

Она активно участвует в телевизионных проектах, снимает свое интернет-шоу, куда приглашает разных гостей и беседует с ними. Помимо профессиональной деятельности, Женя продолжает искать творческое самовыражение: рисует, играет на укулеле, занимается танцами и с удовольствием делится моментами из жизни в социальных сетях. Там она рассказывает о своих увлечениях, в числе которых — любовь к французским бульдогам.

У Евгении — особая страсть к восточной культуре. Она слушает корейскую музыку, смотрит аниме и читает японские комиксы — мангу. Сейчас она признается, что повзрослела и стала уделять хобби меньше времени, но все же не забывает любимые анимационные фильмы и мангу.

Александр Легков — из лыжников в политики

Коллаж фотографий Александра Легкова, ушедшего из лыжников в политики
Александр Легков.Источник: Соцсети

Александр Легков долгие годы был лицом российской лыжной сборной и одним из самых уважаемых спортсменов в мире зимнего спорта. Он — олимпийский чемпион Сочи-2014 в марафонской лыжной гонке на 50 км, серебряный призер эстафеты, обладатель Малого хрустального глобуса, победитель престижной многодневки «Тур де Ски».

После завершения карьеры Легков выбрал путь общественного деятеля и политика. С 2018 года он является депутатом Московской областной думы, где занимает пост заместителя председателя комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму. Он активно поддерживает спортивные инициативы на региональном уровне, организует лыжные старты, участвует в экологических акциях и продвигает здоровый образ жизни среди молодежи. В 2021 году он комментировал чемпионат мира по лыжным видам спорта на «Матч ТВ» в паре с Дмитрием Губерниевым, а также продолжает выступать как эксперт на различных спортивных и образовательных площадках.

Жизнь после спорта не заканчивается — она просто начинается по-новому. Герои этой статьи доказали, что можно найти себя в самых неожиданных сферах и получать от этого настоящее удовольствие.