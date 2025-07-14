Что делают звезды спорта после карьеры: кем стали Шарапова, Медведева, Утяшева

Когда Мария Шарапова запускала свой бренд сладостей Sugarpova, многие думали, что это просто каприз звезды. Но все оказалось серьезнее. Sugarpova появилась еще в 2013 году. Стартап стоил ей $500 тысяч, но проект быстро окупился. К 2015 году продажи достигли 5 миллионов упаковок, конфеты продавались в 25 странах, в том числе и в России. Сейчас компания Sugarpova LLC по-прежнему существует. Однако на домашней странице сайта Sugarpova только логотип. Страницы с продуктами, которые с определенной настойчивостью все же можно открыть, показывают, что все Sold Out.