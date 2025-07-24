Железная воля и гибкость тела: как актриса и экс-гимнастка прошла школу чемпионов

Артисты нередко занимаются чем-то, что находится далеко за пределами театрального кружка или вокальной студии, например, спортом. Певица Земфира (признана в РФ иноагентом) играла в юности в баскетбол, а актриса Диана Пожарская стала мастером спорта по бальным танцам. Сегодня мы внимательно вглядимся в спортивное прошлое еще одной актрисы — Татьяны Храмовой. Ее имя вы можете знать по сериалам «Фитнес» и «Чемпионки».
Детство Татьяны прошло в училище олимпийского резерва со всеми плюсами и минусами профессионального спорта. Этими подробностями она поделилась с нами.
Как приходилось голодать даже после изнуряющих нагрузок, как жестоко тренируют гимнасток и как травма стала причиной для выгона из училища. Спорт сделал из нашей героини человека со стальной выдержкой, а теперь она хочет снять об этом сериал.
Начало. «Я заняла 3-е место, и все такие: “это кто?”
Маленькую Таню в 5 лет в гимнастику привела мама. Длинноногая и стройная девочка сразу включилась в процесс и без конца репетировала дома, тянулась и тренировалась.
— Первые соревнования были весной, на меня никто не обращал внимания, и я неожиданно заняла третье место и все-такие: “Это кто?”, включая тренеров, мне кажется. Это был мой большой труд изначально, и моя большая заинтересованность в этом виде спорта по итогу.
— Были какие-то у вас кумиры в художественной гимнастике?
— Тогда такого обширного информационного поля не было. У нас были соревнования, и там выпускался журнал «Мир художественной гимнастики». Там самые-самые топовые гимнастки были напечатаны, в те времена это была Алина Кабаева, но она только восходила на пьедестал, а я очень любила Яну Батыршину, у меня даже была футболка. Там можно было купить футболки, где распечатана твоя любимая гимнастка.
У меня была с Яной Батыршиной тогда, с Натальей Лепковской еще, с той плеядой спортсменок. Ну и, конечно, Алина Кабаева. Ее любили все в свое время. Это как эталон, потому что она такая заразительная, эмоциональная.
Все мечтали выступать, как Алина Кабаева. И я, кстати, благодаря ей тоже всегда улыбалась на упражнениях. Меня отмечали за артистичность.
Становление личности. «Я говорю: “Хочу!”
“Я по жизни вписываюсь во всякие интересные штуки” — сказала мне Татьяна во время интервью. Так она описала свое неожиданное попадание в училище олимпийского резерва. За переездом стояла непростая, но все же интересная история из ее жизни. В ней переплелись и борьба с собой, и азарт, и боль. Может даже очень много боли.
— Там произошла такая ситуация. У нас был тренер нижнекамский по художественной гимнастике, она решила выйти замуж и переехать в Нижний Новгород. Самых перспективных, по ее мнению, меня и другую девочку, она отправила на просмотр в Нижний Новгород, в училище.
Мне было на тот момент 10 лет, мама к этому отнеслась с осторожностью, а я очень загорелась, говорю: «хочу!».
Было очень тяжело, там очень тяжелые были условия в принципе. То есть мы тренировались на асфальте, в кроссовках, кувыркались там на этом асфальте. Мое детство прошло на звонках раз в неделю с мамой, а все остальное это были письма.
Можете представить, перед каждой тренировкой мы еще бегали по 4 километра — 15 километров за день — это просто перед тренировкой, для разминки.
Много было историй, когда приезжали очень перспективные гимнастки с хорошими данными, но плакали, хотя некоторые были старше меня. Это психологическая школа на самостоятельность, на умение справляться с вопросами и проблемами тоже самостоятельно. Если бы я не была в училище, я была бы совершенно другим человеком.
Жесткий спорт. «Жуткое подавление изо дня в день»
Человеку, которой никогда не жил там, где воспитывают профессиональных спортсменов, сложно представить маленьких девочек, ежедневно переживающих огромные спортивные нагрузки. Конечно, такой образ жизни влечет не только крепкое тело, но и может стать причиной реальных проблем со здоровьем — и физических, и психологических. И вот почему.
— Часто думали уйти?
— Да это через день происходит. Тренеры сильно кричат, они тебя обзывают, они тебя унижают, потому что ты на гос. обеспечении, ты обязан выдавать результаты, обязан худеть, не можешь поправляться, а есть хочется очень. У тебя начинается в какой-то момент переходный возраст, ты растешь, начинает расти грудь, и даже за это на тебя: «Дойки, откуда у тебя дойки!».
Жуткое подавление изо дня в день. В какой-то момент к этому привыкаешь, просто отворачиваешься, когда на тебя кричит тренер, а тебе «Повернись, что ты жопой встала!».
— Из-за таких жестких ограничений были проблемы со здоровьем?
— Мне повезло. Я была из тех гимнасток, у которых было позднее созревание, но я считаю, что это хорошо. Там были спортсменки, подающие надежды, но в момент переходного возраста они просто набирали вес и все и ничего с этим не сделаешь. На них кричали: «Ты тетка, ты доярка», потому что гимнастика — это тонкая, звонкая, легкая, неважно сколько тебе лет.
Для нас было отдельное меню, отличавшееся от меню других спортсменов. После тренировочного дня у всех первое, второе, третье, а у нас только запеканка, а хочется булку, пирожок, мяса кусок.
— А не было срывов, когда начинаешь есть много?
— Были, конечно, и многие в этот момент как раз-таки толстели. Шел переходный возраст, на гормонах хотелось многим есть. У нас были смешные истории, мы воровали котлеты у штангистов.
На ужин после тренировок они не успевали и им откладывали отдельно в кастрюли котлеты. Мы пробирались к этим кастрюлям, брали котлеты в руки, в карманы и бежали с ними, запирались в туалет и ели, чтобы не спалили.
На заправке за 2 рубля 20 копеек покупали макароны быстрого приготовления и ели их сухими. 100 рублей на месяц мне мама присылала, а тренеры и дежурные досматривали на входе, нет ли у нас чего-то, поэтому надо было съесть по дороге.
Переломный момент. «Таня, где ты была раньше?»
Все мы сталкиваемся с событиями, которые нас ломают, но заставляют вырасти во что-то большее. Для Татьяны Храмовой подобным испытанием была травма и выгон из училища, ставшего для нее вторым домом. А вот как удалось страх и отчаяние от случившегося обратить в мотивацию и стремление — рассказала сама героиня.
— Я в 14 лет сломала ногу себе в интернате, и меня выгнали из училища. То есть я не могла тренироваться, посмотрели мой журнал, я еще плохо училась, мне сказали: «Таня, на гос. обеспечение ты уже не тянешь», и я вернулась в Нижнекамск.
Я всегда говорю, что это для меня стало очень таким переломным моментом, наверное, ничего в жизни не делается просто так. Я резко оценила все, что имела, потому что я поняла, что в Нижнекамске я жить не хочу, что хочу вернуться. Тренер Оксана Ишмаева помогла мне восстановиться, вернуться в спорт, и меня позвали обратно. Я вернулась абсолютно другим человеком. Это лишение резкое для меня было ударом. Я помню, что уезжала из интерната, все рыдали, потому что мы жили как семья.
— Помните какие-то наставления тренера, которые остались в голове на всю жизнь?
— Она говорила, что нужно мастера спорта выполнить. Я уже была КМС, серебряным призером чемпионата России. Она как-то меня так поддержала, предметы мне покупала за свой счет. Как-то она вот поставила мне классные упражнения под музыку, которые мне очень нравились, которые меня очень вдохновляли.
— Вы относились к гимнастике как к делу всей жизни?
— Там быстро становится понятно, пойдешь ты далеко или нет, поэтому думаю, что нет. Это же единичные случаи, сколько гимнасток хороших, но они не попадают. В какой-то момент и характера у меня не хватило. Я помню, как тренер мне говорила: «Таня, где ты была раньше, если бы ты так относилась к делу с самого начала, ты бы была звездой гимнастики».
— А почему все-таки пришлось закончить?
— Заканчивался одиннадцатый класс. Был вариант получить среднее специальное образование в интернате, то есть тренером быть в гимнастике, я тренером быть не хотела. Выполнив мастера спорта в 11 классе, я уже потихонечку начинала заканчивать карьеру. Я начала по чуть-чуть составлять упражнения, помогать тренерам, но я не хотела оставаться на курсе.
После окончания спортивной карьеры перед Татьяной Храмовой вставали весьма туманные перспективы. Страх перед неизвестностью, непонимание, но четкое ощущение, что ей не хочется возвращаться в родной Нижнекамск. Судьба пошла будущей актрисе навстречу — ей неожиданно для всех удалось выиграть конкурс красоты в Нижнем Новгороде. Следом открылись перспективы модельного бизнеса. А в этом году у Татьяны за спиной уже 13 лет карьеры в кино.
Кажется, что с такой чередой событий спорт уж точно остался лишь в воспоминаниях. Как бы ни так — в жизни Татьяны Храмовой эти две сферы крепко переплелись и воплощаются в ее творчестве.
— В фильмографии у вас есть несколько ролей, которые связаны со спортом. Можете ли вы сказать, что играть их было проще, из-за того, что вы знали «спортивную кухню»?
— Конечно. Первый сериал «Чемпионки» вообще про гимнастику. Меня взяли туда молодым тренером. Я знаю, как ведут себя тренеры и была дополнительным консультантом на площадке. Мне было проще, я могла что-то показать из гимнастического.
— Навыки, которые когда-то приобрели в спорте, помогают в актерстве?
— Конечно, это дисциплинированность, ответственность. У меня ни разу не было такого, что я проспала съемку. Один раз у меня что-то было с телефоном, и у меня не прозвенел будильник. Мы были в плотном графике съемок «Фитнеса», и в какой-то день я опоздала часа на четыре.
Я снималась во втором сезоне «Фитнеса» и была беременная глубоко, с 6 по 8 месяц беременности, и я ни разу не сказала: «Ой, я беременна, я больше не могу». Я прям как все, 12 часов в павильоне, от звонка до звонка.
— Жалели, что не стали профессиональной спортсменкой?
— Нет, вообще никогда. Никогда ни о чем не жалею. И о том, что у меня было детство своеобразное, но я обожаю то время, и то, что я выбрала профессиональный спорт, пусть не олимпийские медали и медали чемпионатов мира, просто я сейчас смотрю на многих чемпионов и смысл в том, что дальше жизнь продолжается.
Гораздо важнее состояться в жизни дальше, чем вот сидеть с этой медалью. Спорт — это все равно временное. Я всегда понимала, что главное — найти себя дальше, создать семью хорошую.
— А вот вы поддерживаете связь с кем-то из гимнасток, с которыми когда-то занимались, общались?
— Конечно, да, мы все общаемся. Я говорю, мы как сестры. Я вот знаю, что случись что. У нас просто были ситуации, да, и болела очень сильно девочка. Ее не стало в том году. Мы все объединились, все как могли. Она болела сильно, там, деньгами, врачами, чем могли. Приезжали сами, ее поддерживали. Я знаю, что в случае что, вот у меня есть вот эти вот мои девочки, сёстры, которые меня любят, несмотря ни на что, чтобы там не было, они могут за меня и порадоваться, и со мной поплакать.
— Есть ли у вас сейчас проекты, которые связаны со спортом, в актёрской деятельности?
— Я сейчас ушла в продюсирование. Стала отказываться от съёмок, потому что мне надоело играть разлучниц, стерв. Я сейчас сама продюсирую, мы сейчас готовим к выпуску, точнее, к запуску. Готовим сериал молодежный, комедийный, а там я буду играть одну из главных ролей.
Я надеюсь, что осенью мы замоторимся, сейчас мы в процессе как раз записывания сценария и развлечения денег. Дальше вот у меня есть вообще идея снять сериал про художественную гимнастику. Вот, я не знаю, в каком формате это будет, как, но идея такая есть.
Мне кажется, можно интереснее это показать, придумать что-то новое. Гимнастика сейчас популярна среди девочек. Я думаю, что это было бы очень популярно и актуально сейчас, в планах есть написание такого сценария.
Благодаря серьезной школе жизни и профессиональному спорту в юности, Россия узнала еще одну великолепную актрису. Может быть Татьяна Храмова не имела возможности выиграть олимпийскую медаль, но она точно выиграла в другом и более важном.