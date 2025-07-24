Железная воля и гибкость тела: как актриса и экс-гимнастка прошла школу чемпионов

— Я сейчас ушла в продюсирование. Стала отказываться от съёмок, потому что мне надоело играть разлучниц, стерв. Я сейчас сама продюсирую, мы сейчас готовим к выпуску, точнее, к запуску. Готовим сериал молодежный, комедийный, а там я буду играть одну из главных ролей.

Я надеюсь, что осенью мы замоторимся, сейчас мы в процессе как раз записывания сценария и развлечения денег. Дальше вот у меня есть вообще идея снять сериал про художественную гимнастику. Вот, я не знаю, в каком формате это будет, как, но идея такая есть.