Что стало с Алексеем Немовым: жизнь легенды гимнастики сегодня

Олимпийская легенда Алексей Немов ушел из большого спорта, но его жизнь до сих пор остается яркой и насыщенной. В статье расскажем, чем он живет сегодня.

Екатерина Генберг
Автор Спорт Mail
Алексей Немов после завершения карьеры
Знакомимся с выдающимся отечественным гимнастом.Источник: Соцсети

Алексей Немов — одна из самых ярких фигур в истории российской гимнастики, четырехкратный олимпийский чемпион и символ эпохи. В этой статье мы подробно расскажем, как завершилась его спортивная карьера, чем он занимается сегодня, как выглядит и какую роль играет в общественной жизни. Также узнаем о его семье и планах на будущее, чтобы понять, почему даже спустя годы Немов остается примером и вдохновением для многих.

Как завершилась карьера и почему он ушел из спорта

Алексей Немов после завершения карьеры
Алексей Немов.Источник: Соцсети

Алексей Немов завершил свою карьеру в профессиональном спорте после Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Выступление на перекладине — кульминация его истории и всей олимпийской гимнастики того времени.

Несмотря на перенесенную травму спины, Немов продемонстрировал выдающееся мастерство и исполнил сложнейшую программу с элементами, которые до него никто не делал. Однако судьи оценили выступление Алексея ниже ожидаемого, что вызвало возмущение зрителей. Они подарили спортсмену длительные аплодисменты и потребовали от судей пересмотра решения. В ответ на протесты оценку повысили, но Немов все равно остался без медали. Этот инцидент стал поворотным моментом в его карьере и в истории олимпийской гимнастики.

После Олимпиады Немов заявил о завершении спортивной карьеры и объяснил это не только разочарованием от несправедливого судейства, но и накопленными травмами, которые требовали длительного восстановления. Он отметил, что после стольких лет интенсивных тренировок и выступлений физическое здоровье стало для него приоритетом.

Чем занимается после спорта

Коллаж фотографий Алексея Немова в период после спорта
Алексей Немов.Источник: Соцсети

Завершение спортивной карьеры стало для Алексея Немова новым стартом, но уже в другом профессиональном поле. Он продолжает активно участвовать в жизни российского общества. Немов занимает пост вице-президента Федерации спортивной гимнастики России и активно поддерживает развитие дисциплины в стране. В 2013 году он возглавил проект «Золотой фонд советского и российского спорта», направленный на сохранение и популяризацию спортивного наследия страны.

Кроме того, олимпийский чемпион участвует в благотворительных и социальных проектах, поддерживая инициативы, направленные на развитие спорта среди молодежи и улучшение условий для занятий физической культурой.

В своем родном Тольятти Алексей инициировал проект строительства спортивного комплекса «Немов-Центр», который будет способствовать развитию спорта и физической культуры в регионе.

Как Немов выглядит сейчас и почему его внешность обсуждают

Коллаж фотографий Алексея Немова сегодня
Алексей Немов.Источник: Соцсети

Алексей Немов по-прежнему появляется на спортивных мероприятиях. В апреле 2025 он проводил мастер-классы во Владимире и Коврове, а позже — серию встреч в Тольятти и Сызрани. В репортажах и видео с этих событий видны рабочие кадры: чемпионы проводят разминку, выходят на снаряды, показывают элементы и устраивают фото- и автограф-сессии с детьми и тренерами.

Помимо мастер-классов, Немов развивает авторский проект «Легенды спорта» в Тольятти. Это театрализованное гимнастическое шоу, которое на одной арене объединяет спортсменов из разных дисциплин: акробатику, цирковое искусство, прыжки на батутах, художественную и воздушную гимнастику и др.

Личная жизнь и семья

Коллаж фотографий Алексея Немова с женой и сыном
Алексей Немов с супругой и сыном.Источник: Соцсети

Алексей женат, его супругу зовут Галина. Она работала администратором на тренировочной базе «Озеро Круглое», где они и познакомились. В то время Галина была замужем и воспитывала сына Евгения. Два года их общение с Алексеем оставалось дружеским, пока гимнаст не увез ее в свой родной Тольятти.

Вместе супруги воспитывают троих сыновей: Евгения, Алексея и Дмитрия. Евгений все детство жил с ними и до сих пор почти не общается с родным отцом. Алексей занимается плаванием, баскетболом и танцами, учится на журфаке и уже живет отдельно. Дмитрий выбрал карате и часто сопровождает отца на его мероприятиях.

Немов с малых лет старался прививать детям любовь к спорту и поддерживать их увлечения. Семейные фотографии регулярно появляются на его страницах в соцсетях.

Будущие планы и статус в обществе

Алексей Немов сейчас
Алексей Немов.Источник: Соцсети

Алексей Немов по-прежнему внимательно следит за развитием гимнастики в России и мире. Летом 2025 года в интервью он поделился ожиданиями от возвращения российских спортсменов на международные турниры. По его словам, главное — выполнить свою работу от начала до конца без ошибок, а результат придет сам.

Ранее, в 2023-м, Немов говорил о планах возобновить в России производство качественного оборудования для спортивной гимнастики. Это позволит проводить в стране международные турниры высокого уровня. А еще в 2021 году он высказывал уверенность, что при правильной подготовке можно создать команду, способную конкурировать с лидерами мирового гимнастического спорта — США и Китаем — уже к 2036 году.