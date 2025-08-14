Что стало с Алексеем Немовым: жизнь легенды гимнастики сегодня

Алексей Немов — одна из самых ярких фигур в истории российской гимнастики, четырехкратный олимпийский чемпион и символ эпохи. В этой статье мы подробно расскажем, как завершилась его спортивная карьера, чем он занимается сегодня, как выглядит и какую роль играет в общественной жизни. Также узнаем о его семье и планах на будущее, чтобы понять, почему даже спустя годы Немов остается примером и вдохновением для многих.