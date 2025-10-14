Умер трехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Дитятин

«Александр Николаевич — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Это невосполнимая потеря для всех нас», — сказал ректор РГПУ Сергей Тарасов.
Гимнаст не имел серьезных заболеваний. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Трагедия стала шоком для его родственников.
Дитятин завоевал восемь медалей на Олимпиаде-1980 в Москве, в том числе три золотые (многоборье, командные упражнения, кольца). На той Олимпиаде он стал первым гимнастом, которому за исполнение опорного прыжка была присуждена максимальная оценка — 10 баллов. Александр Дитятин завоевал медали во всех восьми дисциплинах, включенных в олимпийскую программу. Его итоговый результат — три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медали — остается непревзойденным рекордом в истории спортивной гимнастики. Также он семь раз побеждал на чемпионатах мира и четыре — на первенствах Европы.
В 1983 году спортсмен завершил карьеру и сосредоточился на тренерской и преподавательской деятельности. Стал кандидатом педагогических наук. С 2002 года заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий РГПУ. В 2005-м защитил диссертацию на тему «Физическая подготовка юношей-призывников с девиантным поведением в процессе начального военного образования».
В 2004 году Дитятин был включен в Международный гимнастический зал славы.