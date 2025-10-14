Умер трехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Дитятин

Дитятин завоевал восемь медалей на Олимпиаде-1980 в Москве, в том числе три золотые (многоборье, командные упражнения, кольца). На той Олимпиаде он стал первым гимнастом, которому за исполнение опорного прыжка была присуждена максимальная оценка — 10 баллов. Александр Дитятин завоевал медали во всех восьми дисциплинах, включенных в олимпийскую программу. Его итоговый результат — три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медали — остается непревзойденным рекордом в истории спортивной гимнастики. Также он семь раз побеждал на чемпионатах мира и четыре — на первенствах Европы.