Умер трехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Дитятин

Александр Дитятин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщается на сайте РГПУ имени Герцена, где легендарный советский гимнаст был преподавателем.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Александр Николаевич — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Это невосполнимая потеря для всех нас», — сказал ректор РГПУ Сергей Тарасов.

Гимнаст не имел серьезных заболеваний. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Трагедия стала шоком для его родственников.

Дитятин завоевал восемь медалей на Олимпиаде-1980 в Москве, в том числе три золотые (многоборье, командные упражнения, кольца). На той Олимпиаде он стал первым гимнастом, которому за исполнение опорного прыжка была присуждена максимальная оценка — 10 баллов. Александр Дитятин завоевал медали во всех восьми дисциплинах, включенных в олимпийскую программу. Его итоговый результат — три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медали — остается непревзойденным рекордом в истории спортивной гимнастики. Также он семь раз побеждал на чемпионатах мира и четыре — на первенствах Европы.

В 1983 году спортсмен завершил карьеру и сосредоточился на тренерской и преподавательской деятельности. Стал кандидатом педагогических наук. С 2002 года заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий РГПУ. В 2005-м защитил диссертацию на тему «Физическая подготовка юношей-призывников с девиантным поведением в процессе начального военного образования».

В 2004 году Дитятин был включен в Международный гимнастический зал славы.