Олимпийский чемпион гимнаст Хасимото рад, что россиян допустили до ЧМ

Олимпийский чемпион по гимнастике из Японии поделился, что рад возвращению российских спортсменов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дайки Хасимото обрадовался возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

«Я очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Это было очень сильное и красивое возвращение. Что касается Маринова, то он очень хорошо сегодня выступил», — сказал Хасимото ТАСС.

Хасимото стал победителем в личном многоборье, заработав 85,131 балл. Второе место занял китаец Бохэн Чжан. Бронзу завоевал Ное Зайферт из Швейцарии. Россиянин Даниел Маринов в этой же дисциплине стал седьмым, набрав 80,766 баллов. В квалификации гимнаст занял четвёртое место с результатом 81,932 балла.

Ранее Ангелина Мельникова вышла в финал многоборья, в опорном прыжке и в упражнениях на брусьях. Анна Калмыкова пробилась в финал в опорном прыжке, Лейла Васильева — в упражнениях на брусьях.

Финалы в дисциплинах вольные упражнения, конь и кольца пройдут 24 октября. Финалы в опорном прыжке, параллельных брусьях и перекладине состоятся 25 октября. Даниел прошёл в финалы в опорном прыжке, перекладине и параллельных брусьях.

В этом году россияне участвуют в чемпионате мира по спортивной гимнастике впервые с октября 2021 года. Текущий чемпионат мира проходит в Джакарте и завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.