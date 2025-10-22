Олимпийский чемпион гимнаст Хасимото рад, что россиян допустили до ЧМ

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дайки Хасимото обрадовался возвращению российских спортсменов на международные соревнования.
«Я очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Это было очень сильное и красивое возвращение. Что касается Маринова, то он очень хорошо сегодня выступил», — сказал Хасимото ТАСС.
Хасимото стал победителем в личном многоборье, заработав 85,131 балл. Второе место занял китаец Бохэн Чжан. Бронзу завоевал Ное Зайферт из Швейцарии. Россиянин Даниел Маринов в этой же дисциплине стал седьмым, набрав 80,766 баллов. В квалификации гимнаст занял четвёртое место с результатом 81,932 балла.
Ранее Ангелина Мельникова вышла в финал многоборья, в опорном прыжке и в упражнениях на брусьях. Анна Калмыкова пробилась в финал в опорном прыжке, Лейла Васильева — в упражнениях на брусьях.
Финалы в дисциплинах вольные упражнения, конь и кольца пройдут 24 октября. Финалы в опорном прыжке, параллельных брусьях и перекладине состоятся 25 октября. Даниел прошёл в финалы в опорном прыжке, перекладине и параллельных брусьях.
В этом году россияне участвуют в чемпионате мира по спортивной гимнастике впервые с октября 2021 года. Текущий чемпионат мира проходит в Джакарте и завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.