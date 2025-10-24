Ричмонд
Ангелина Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ в Индонезии

Ангелина Мельникова стала серебряным призером чемпионата мира по спортивной гимнастике в упражнении на разновысоких брусьях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Результат российской спортсменки — 14,500 балла. Столько же набрала занявшая третье место китаянка Ян Фаньювэй. Золото завоевала Кайлия Немур из Алжира (15,566). Еще одна российская спортсменка Лейла Васильева стала шестой — 14,066 балла.

Для 25-летней Мельниковой это третья медаль на турнире. Ранее она взяла два золота: в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке.

Ангелина Мельникова — трехкратная чемпионка мира, обладательница олимпийского золота Токио в командном многоборье, серебряный (2016) и дважды бронзовый (2021) призер Игр.

Российские гимнасты впервые с 2021 года участвуют в чемпионате мира. Отечественные спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.