Лала Крамаренко рассказала о внутренней кухне художественной гимнастики в шоу «Элемент Батыршиной»

Лала Крамаренко в новом шоу «Элемент Батыршиной» рассказала о том, как вернуться в профессиональный спорт после операций, о конкуренции в сборной России, о сценических образах и методах работы Ирины Винер.
«Элемент Батыршиной» — это глубокое погружение в истории бывших и действующих звёзд художественной гимнастики, спортсменок, их тренеров, родных и близких людей. Яна покажет индивидуальный путь каждой спортсменки: ее радости, трудности, победы и проигрыши, травмы и триумфы. За всем этим скрываются не менее драматичные истории личной жизни, которые не останутся без внимания ведущей проекта. Каждый выпуск посвящен конкретной героине, ее личным переживаниям и достижениям.
Ведущая проекта — серебряный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России, легендарная гимнастка Яна Батыршина. Ее опыт, личные доверительные отношения со спортсменками и глубокое понимание мира художественной гимнастики позволяют создать дружескую атмосферу и раскрыть героинь с новой стороны.
Проект «Элемент Батыршиной» — это прежде всего откровенное интервью в студии. Но и это еще не все. Ведущая вместе со своими героинями посетят места, сыгравшие важную роль в их жизни, встретятся с людьми, повлиявшими на их становление, пригласят зрителей к себе в гости. Таким образом проект не ограничится жанром интервью, а будет украшен лайфами в самых неожиданных локациях, городах и даже странах.