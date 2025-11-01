Ричмонд
Лала Крамаренко рассказала о внутренней кухне художественной гимнастики в шоу «Элемент Батыршиной»

Трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы, абсолютная победительница Игр стран БРИКС, абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта, член сборной команды России Лала Крамаренко стала героиней первого выпуска шоу «Элемент Батыршиной».

Лала Крамаренко в новом шоу «Элемент Батыршиной» рассказала о том, как вернуться в профессиональный спорт после операций, о конкуренции в сборной России, о сценических образах и методах работы Ирины Винер.

«Элемент Батыршиной» — это глубокое погружение в истории бывших и действующих звёзд художественной гимнастики, спортсменок, их тренеров, родных и близких людей. Яна покажет индивидуальный путь каждой спортсменки: ее радости, трудности, победы и проигрыши, травмы и триумфы. За всем этим скрываются не менее драматичные истории личной жизни, которые не останутся без внимания ведущей проекта. Каждый выпуск посвящен конкретной героине, ее личным переживаниям и достижениям.

Ведущая проекта — серебряный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России, легендарная гимнастка Яна Батыршина. Ее опыт, личные доверительные отношения со спортсменками и глубокое понимание мира художественной гимнастики позволяют создать дружескую атмосферу и раскрыть героинь с новой стороны.

Проект «Элемент Батыршиной» — это прежде всего откровенное интервью в студии. Но и это еще не все. Ведущая вместе со своими героинями посетят места, сыгравшие важную роль в их жизни, встретятся с людьми, повлиявшими на их становление, пригласят зрителей к себе в гости. Таким образом проект не ограничится жанром интервью, а будет украшен лайфами в самых неожиданных локациях, городах и даже странах.