Лала Крамаренко рассказала о внутренней кухне художественной гимнастики в шоу «Элемент Батыршиной»

Проект «Элемент Батыршиной» — это прежде всего откровенное интервью в студии. Но и это еще не все. Ведущая вместе со своими героинями посетят места, сыгравшие важную роль в их жизни, встретятся с людьми, повлиявшими на их становление, пригласят зрителей к себе в гости. Таким образом проект не ограничится жанром интервью, а будет украшен лайфами в самых неожиданных локациях, городах и даже странах.