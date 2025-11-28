Российских гимнастов допустили до соревнований в нейтральном статусе

Так, российские гимнасты получили доступ к квалификационным турнирам, на которых проходит отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос‑Анджелесе. В прыжках на батуте спортсмены могут отбираться на Олимпиаду, минуя европейские соревнования. Отметим, что выступление спортсменов будет возможно только в нейтральном статусе, что подразумевает отсутствие государственной символики.