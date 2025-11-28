Российских гимнастов допустили до соревнований в нейтральном статусе

Конгресс Европейского гимнастического союза (European gymnastics) проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации. Конгресс прошел с 28 по 29 ноября 2025 года в Праге (Чехия). Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.
В голосовании приняли участие делегаты 48 из 50 стран, входящих в Европейскую гимнастику. Делегации России и Беларуси не имели права голоса. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов.
Так, российские гимнасты получили доступ к квалификационным турнирам, на которых проходит отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос‑Анджелесе. В прыжках на батуте спортсмены могут отбираться на Олимпиаду, минуя европейские соревнования. Отметим, что выступление спортсменов будет возможно только в нейтральном статусе, что подразумевает отсутствие государственной символики.
Напомним, в 2022 году Европейская гимнастический союз отстранил российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. Решение Конгресса 2025 года отменяет эти ограничения. Решение касается всех пяти видов спорта, входящих в компетенцию данной организации: спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.