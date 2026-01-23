Чемпионки, ставшие моделями: истории Шишмаковой, Булычевой и Соколовой

Путь Натальи Булычевой в гимнастике был особенным с самого начала. В отличие от большинства воспитанников Центра олимпийской подготовки (ЦОП), куда традиционно набирают таланты из регионов, она была коренной москвичкой. Ее потенциал заметил тренер Елена Ялина, пообещавшая оценить девочку, но встреча так и не состоялась. Это разочарование едва не поставило крест на карьере юной спортсменки — родители не видели смысла продолжать тренировки. Почти целый год Наталья не занималась, но не оставила мечты, упрашивая дать ей еще один шанс. В итоге родители поставили условие: занятия продолжатся, только если ее примут в ЦОП. Пройдя долгий и трудный отбор, Булычева начала тренироваться у Надежды Шаталиной.