Чемпионки, ставшие моделями: истории Шишмаковой, Булычевой и Соколовой

Идеальная осанка, грация, железная дисциплина и умение владеть своим телом в совершенстве — все это есть у каждой гимнастки. Неудивительно, что для многих спортсменок подиум становится не побегом из спорта, а закономерным продолжением карьеры. Рассказываем про три истории гимнасток, чьи главные победы случились после того, как они сняли спортивный купальник и надели платья от кутюр.
Анастасия Шишмакова — дебют сразу в 7 показах
Анастасия Шишмакова родилась в Северске Томской области в 2000 году. В семь лет она впервые вышла на гимнастический ковер, а уже в 2018-м стала чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике. Ее золото в многоборье на чемпионате мира в Софии, три победы в Баку и триумф на Европейских играх в Минске — лишь часть внушительного послужного списка.
Но за этим блеском скрывалась тяжелая реальность: постоянный контроль веса, взвешивания дважды в день, бани для сгонки жидкости, психологическое давление. «Даже за лишние 100 грамм могли выгнать из сборной», — вспоминает Анастасия. В 2022 году она завершила карьеру из-за проблем с почками, сказались последствия многолетних диет и жестких ограничений в питании.
Первые месяцы после ухода из спорта оказались одними из самых сложных: гормональный сбой, резкий набор веса, эмоциональное выгорание. Анастасия месяц не выходила из дома и не могла смотреть на себя в зеркало. Но со временем пришло понимание: запретов в еде больше нет, тело можно восстановить, а самооценку — заново выстроить.
И тогда она решила рискнуть. Несмотря на то что ее параметры (бедра 95 см) превышали стандартные требования модельных агентств (до 90−92 см), она пошла на кастинг Недели моды в Париже. В марте 2025 года Анастасия дебютировала сразу в семи показах. «Я всегда мечтала об этом, но не верила, что получится», — написала она в соцсетях. Сегодня она не просто модель — она пример того, как можно выйти из личного кризиса и сделать, казалось бы, невозможное.
Наталья Булычева — с концерта Бейонсе в мировые топ-модели
Путь Натальи Булычевой в гимнастике был особенным с самого начала. В отличие от большинства воспитанников Центра олимпийской подготовки (ЦОП), куда традиционно набирают таланты из регионов, она была коренной москвичкой. Ее потенциал заметил тренер Елена Ялина, пообещавшая оценить девочку, но встреча так и не состоялась. Это разочарование едва не поставило крест на карьере юной спортсменки — родители не видели смысла продолжать тренировки. Почти целый год Наталья не занималась, но не оставила мечты, упрашивая дать ей еще один шанс. В итоге родители поставили условие: занятия продолжатся, только если ее примут в ЦОП. Пройдя долгий и трудный отбор, Булычева начала тренироваться у Надежды Шаталиной.
С главным тренером Ириной Винер она впервые столкнулась во время испытательного срока. Когда Винер приехала в зал с Алиной Кабаевой, и все дети сели вокруг ковра, Наталья отошла в сторону и начала разминаться по-своему. Ирина Александровна мгновенно заметила опасную ошибку в технике, грозившую травмой спины, и резко отчитала тренеров. Позже, выйдя на высокий уровень, Наталья перешла к Вере Шаталиной. В 2008 году она вошла в молодежную сборную России и завоевала золото на первенстве Европы. В 2011-м Булычева стала бронзовым призером чемпионата России, но уступила в отборе на юношеские Олимпийские игры Александре Меркуловой.
В 2013 году история повторилась — снова бронза на чемпионате России. Однако на Кубке страны из-за сильнейшей боли в ногах она смогла выступить лишь в двух дисциплинах из четырех. Обследование показало шокирующий результат: на каждой ноге — по 11 переломов и трещин. Это означало конец спортивной карьеры.
Но еще в 15 лет Ирина Винер предсказывала ей будущее в модельном бизнесе, отмечая ее особую, безупречную осанку и царственную походку. Решающей стала случайная встреча на концерте Бейонсе, куда Наталью пригласила сама Винер. Там 17-летнюю девушку заметил кастинг-директор агентства Avant Models. Ее первой серьезной работой стал показ в рамках парижской Недели высокой моды в 2016 году. С тех пор Булычева снималась для Yves Saint Laurent, Calvin Klein, Balmain, Off-White, Jil Sander, участвовала в показах Elie Saab, Hermès, Ulyana Sergeenko, Armani и других брендов, появлялась на страницах Elle, Vogue, Harper’s Bazaar.
Как признается сама Наталья, переход в модельный бизнес дался непросто. Первые неудачи она воспринимала как личный провал — в спорте результат всегда был прямым следствием упорства. Со временем она стала востребованной моделью, сейчас живет в Америке, много путешествует и ведет соцсети на английском. Но самые яркие и счастливые годы своей жизни по-прежнему связывает с гимнастикой.
Злата Соколова — решила стать тренером и моделью
Мастер спорта по художественной гимнастике и бронзовый призер первенства России Злата Соколова завершила свою спортивную карьеру в 18 лет. Ее решение не было связано с травмами — спортсменка осознанно захотела изменить жизнь и поменять род деятельности. После ухода из спорта она выбрала путь развития по нескольким направлениям одновременно: поступила в институт, начала преподавать гимнастику детям и пробовать силы в модельном бизнесе. Упорство и уникальные качества, закаленные в большом спорте, вскоре принесли ей признание: в 2022 году Злата завоевала титул «Первая красавица России», а в 2023-м вошла в число финалисток конкурса «Мисс Россия».
Своим опытом в индустрии моды спортсменка открыто делится в соцсетях. Например, рассказывала про съемки каталога в Ливане. По словам Златы, работа оказалась серьезным вызовом: съемочные дни длились по 10−13 часов, график был практически без перерывов на отдых. Команде приходилось работать под палящим солнцем при температуре +35°C, в душных помещениях и на закрытых кортах. Именно там, как признается Соколова, она в полной мере ощутила, что значит быть моделью.
Несмотря на сложности — вплоть до временного закрытия воздушного пространства в день вылета, сама модель называет этот опыт одним из самых ярких в своей карьере. Она отметила, что полученные эмоции останутся с ней навсегда, и считает себя счастливой обладательницей жизни, о которой когда-то мечтала. Сегодня Злата успешно совмещает учебу, тренерскую работу и модельные проекты, рассматривая все происходящее как уверенное начало нового пути.
Наши героини доказывают: конец одной главы — не конец истории. Гимнастика дала им не только медали и звания, но и внутренний стержень, который помогает строить новую жизнь. Они не просто сменили профессию — они перенесли дух спорта в мир моды: упорство, труд, грация, стремление к совершенству. И именно поэтому их успех в модельном бизнесе вполне заслужен.
Автор: Виктория Фурсова.