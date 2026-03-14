День в истории спорта: 14 марта 1997 года родилась четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз

Олимпийский триумф пришел в 2016-м на Играх в Рио: Симона завоевала четыре золота (командное, индивидуальное многоборье, бревно, опорный прыжок) и бронзу в вольных упражнениях. В Токио-2020 (2021) она снялась с соревнований из-за проблем с ментальным здоровьем, но вернулась на Олимпиаду-2024 в Париже, добавив три золота (командное, опорный прыжок, вольные) и серебро в многоборье — всего семь олимпийских титулов. Ее элементы, такие как «байлз» на бревне и брусьях, навсегда вошли в кодекс гимнастики.