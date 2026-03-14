День в истории спорта: 14 марта 1997 года родилась четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз

14 марта 1997 года в Колумбусе, штат Огайо, родилась Симона Арианна Байлз, американская гимнастка, чьи невероятные достижения сделали ее одной из величайших в истории спорта. Третья из четверых детей, она пережила тяжелое детство: биологическая мать страдала алкоголизмом, и в шесть лет Симону с сестрой удочерила тетя Мишель и ее муж Рональд. Новые родители дали девочке стабильность, а первые гимнастические занятия в лагере открыли ее феноменальный талант — уже тогда тренеры заметили ее силу и координацию.
С шести лет Байлз тренировалась по 32 часа в неделю, обучаясь на дому, что позволило полностью посвятить себя спорту. В 14 лет она вошла в юношескую сборную США, а в 2013-м дебютировала на международной арене, выиграв Кубок Америки и чемпионат мира в многоборье и на вольных упражнениях. Абсолютная чемпионка мира 2013−2015, 2018, 2019 и 2023 годов, она установила абсолютный рекорд — 23 золотые медали ЧМ.
Олимпийский триумф пришел в 2016-м на Играх в Рио: Симона завоевала четыре золота (командное, индивидуальное многоборье, бревно, опорный прыжок) и бронзу в вольных упражнениях. В Токио-2020 (2021) она снялась с соревнований из-за проблем с ментальным здоровьем, но вернулась на Олимпиаду-2024 в Париже, добавив три золота (командное, опорный прыжок, вольные) и серебро в многоборье — всего семь олимпийских титулов. Ее элементы, такие как «байлз» на бревне и брусьях, навсегда вошли в кодекс гимнастики.