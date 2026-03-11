Ричмонд
Чемпионки, которые выигрывали Олимпиаду после 35 лет

После 30 лет спортсмены часто завершают свою карьеру. Однако так происходит не всегда. Эти три чемпионки даже после 35 лет выигрывали Олимпийские игры и ставили мировые рекорды.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В мире профессионального спорта принято считать, что пик формы у женщин приходится на 20−25 лет. После 30 — начинается закат, ну, а после 35 стоит завершить карьеру. Но есть чемпионки, которые не просто продолжили выступать после 35, но и достигли своих высочайших результатов — наравне с соперницами, младше их на два десятка лет.

Оксана Чусовитина: восемь Олимпиад и победы после 45

Оксана Чусовитина
Оксана ЧусовитинаИсточник: Соцсети

Гимнастика — один из самых «молодых» видов спорта: большинство чемпионок завершают карьеру до 20 лет. Но Оксана Чусовитина, родившаяся в 1975 году в Бухаре и выросшая в Ташкенте, сломала все стереотипы. Дебютировав на международной арене в 1991 году, уже в 1992-м она стала олимпийской чемпионкой в составе сборной СНГ.

Всего Чумовитина участвовала в восьми Олимпийских играх подряд (1992−2021) — рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. После распада СССР она выступала за Германию, а затем — за Узбекистан. В 2002 году, когда у ее сына диагностировали лейкемию, она вернулась в спорт, чтобы оплачивать лечение. В 33 года взяла серебро в Пекине (2008), в 41 — заняла 7-е место в Рио (2016), а в 46 — снова выступила на Олимпиаде в Токио (2021), соревнуясь с гимнастками, младше ее на 20−25 лет. 19 июня 2025 года, в день своего 50-летия, Чусовитина завоевала серебряную медаль на этапе Кубка вызова в Ташкенте. Она продолжает тренироваться и заявила о намерении выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году, оставаясь живой легендой мировой гимнастики.

Кристин Армстронг — два олимпийских золота после 35 лет

Кристин Армстронг
Кристин АрмстронгИсточник: РИА "Новости"

Американская велогонщица Кристин Армстронг начала свою карьеру довольно поздно — в 31 год. До этого она была триатлеткой, но после травмы перешла на шоссейные гонки. В 2004 году, в возрасте 31 года, она дебютировала на Олимпиаде в Афинах, но медаль там так и не получила. И все же, несмотря на это, она не сдалась.

В 2008 году, через два дня после 35-летия, она выиграла золото на Олимпиаде в Пекине в гонке с раздельного старта на 28 км. В 2010 году Армстронг официально объявила о завершении карьеры… но уже через год вернулась — ради участия в Играх в Лондоне. В 38 лет она повторила свой успех, став самой возрастной чемпионкой в истории олимпийского велоспорта.

Элизабета Липа — самая возрастная олимпийская чемпионка в гребле

Элизабета Липа (в центре)
Элизабета Липа (в центре)Источник: AP 2024

Румынская гребчиха Элизабета Липа — одна из самых успешных спортсменок в истории гребли. Дебютировала на Олимпиаде в 1984 году в Лос-Анджелесе — в возрасте 19 лет. Выиграла первое золото в экипаже восьмерки. За 20 лет она участвовала в шести Олимпиадах подряд — до 2004 года. На ее счету — 5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.

Последнюю победу она одержала в 2004 году в Афинах — в возрасте почти 40 лет. Это сделало ее самой возрастной олимпийской чемпионкой в истории гребли. Ее умение адаптироваться, сохранять технику и работать в команде ценили тренеры по всему миру. Только после афинского триумфа она объявила о завершении своей карьеры. Но до этого десятилетиями доказывала, что сила, выносливость и техника не исчезают с годами, а только крепнут.

Эти чемпионки стали примером того, как опыт, дисциплина и любовь к своему делу могут продлить спортивную жизнь далеко за пределы общепринятых норм. Они вдохновляли, ломали стереотипы и показывали, что чемпионский дух и стремление не зависят от даты рождения и цифр в паспорте.