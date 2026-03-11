Чемпионки, которые выигрывали Олимпиаду после 35 лет

В мире профессионального спорта принято считать, что пик формы у женщин приходится на 20−25 лет. После 30 — начинается закат, ну, а после 35 стоит завершить карьеру. Но есть чемпионки, которые не просто продолжили выступать после 35, но и достигли своих высочайших результатов — наравне с соперницами, младше их на два десятка лет.
Оксана Чусовитина: восемь Олимпиад и победы после 45
Гимнастика — один из самых «молодых» видов спорта: большинство чемпионок завершают карьеру до 20 лет. Но Оксана Чусовитина, родившаяся в 1975 году в Бухаре и выросшая в Ташкенте, сломала все стереотипы. Дебютировав на международной арене в 1991 году, уже в 1992-м она стала олимпийской чемпионкой в составе сборной СНГ.
Всего Чумовитина участвовала в восьми Олимпийских играх подряд (1992−2021) — рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. После распада СССР она выступала за Германию, а затем — за Узбекистан. В 2002 году, когда у ее сына диагностировали лейкемию, она вернулась в спорт, чтобы оплачивать лечение. В 33 года взяла серебро в Пекине (2008), в 41 — заняла 7-е место в Рио (2016), а в 46 — снова выступила на Олимпиаде в Токио (2021), соревнуясь с гимнастками, младше ее на 20−25 лет. 19 июня 2025 года, в день своего 50-летия, Чусовитина завоевала серебряную медаль на этапе Кубка вызова в Ташкенте. Она продолжает тренироваться и заявила о намерении выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году, оставаясь живой легендой мировой гимнастики.
Кристин Армстронг — два олимпийских золота после 35 лет
Американская велогонщица Кристин Армстронг начала свою карьеру довольно поздно — в 31 год. До этого она была триатлеткой, но после травмы перешла на шоссейные гонки. В 2004 году, в возрасте 31 года, она дебютировала на Олимпиаде в Афинах, но медаль там так и не получила. И все же, несмотря на это, она не сдалась.
В 2008 году, через два дня после 35-летия, она выиграла золото на Олимпиаде в Пекине в гонке с раздельного старта на 28 км. В 2010 году Армстронг официально объявила о завершении карьеры… но уже через год вернулась — ради участия в Играх в Лондоне. В 38 лет она повторила свой успех, став самой возрастной чемпионкой в истории олимпийского велоспорта.
Элизабета Липа — самая возрастная олимпийская чемпионка в гребле
Румынская гребчиха Элизабета Липа — одна из самых успешных спортсменок в истории гребли. Дебютировала на Олимпиаде в 1984 году в Лос-Анджелесе — в возрасте 19 лет. Выиграла первое золото в экипаже восьмерки. За 20 лет она участвовала в шести Олимпиадах подряд — до 2004 года. На ее счету — 5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.
Последнюю победу она одержала в 2004 году в Афинах — в возрасте почти 40 лет. Это сделало ее самой возрастной олимпийской чемпионкой в истории гребли. Ее умение адаптироваться, сохранять технику и работать в команде ценили тренеры по всему миру. Только после афинского триумфа она объявила о завершении своей карьеры. Но до этого десятилетиями доказывала, что сила, выносливость и техника не исчезают с годами, а только крепнут.
Эти чемпионки стали примером того, как опыт, дисциплина и любовь к своему делу могут продлить спортивную жизнь далеко за пределы общепринятых норм. Они вдохновляли, ломали стереотипы и показывали, что чемпионский дух и стремление не зависят от даты рождения и цифр в паспорте.