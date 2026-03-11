Чемпионки, которые выигрывали Олимпиаду после 35 лет

Всего Чумовитина участвовала в восьми Олимпийских играх подряд (1992−2021) — рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. После распада СССР она выступала за Германию, а затем — за Узбекистан. В 2002 году, когда у ее сына диагностировали лейкемию, она вернулась в спорт, чтобы оплачивать лечение. В 33 года взяла серебро в Пекине (2008), в 41 — заняла 7-е место в Рио (2016), а в 46 — снова выступила на Олимпиаде в Токио (2021), соревнуясь с гимнастками, младше ее на 20−25 лет. 19 июня 2025 года, в день своего 50-летия, Чусовитина завоевала серебряную медаль на этапе Кубка вызова в Ташкенте. Она продолжает тренироваться и заявила о намерении выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году, оставаясь живой легендой мировой гимнастики.